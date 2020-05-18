南方网讯 近日，广东省教育考试院发布相关通知，5月12日起，我省各地市考办恢复考籍现场办理业务。其中，根据教育部考试中心《关于恢复开展2020年上半年自考转考工作的公告》有关规定，我省5月15-25日为全国转考平台转出时间，5月15日至6月5日为全国转考平台转入时间。请相关考生按照各地市考办安排，及时办理相应业务。
广东省上半年自考转考工作5月12日起可办理
近日，广东省教育考试院发布相关通知，5月12日起，我省各地市考办恢复考籍现场办理业务。
编辑： 罗予岐
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南方网讯 近日，广东省教育考试院发布相关通知，5月12日起，我省各地市考办恢复考籍现场办理业务。其中，根据教育部考试中心《关于恢复开展2020年上半年自考转考工作的公告》有关规定，我省5月15-25日为全国转考平台转出时间，5月15日至6月5日为全国转考平台转入时间。请相关考生按照各地市考办安排，及时办理相应业务。
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