UIC全额退还住宿费，毕业班学生下周错峰返校

5月16日，记者从北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院获悉，该校已明确决定全额退还每位学生(本科生及研究生)2019—2020学年第二学期住宿费，第二学期的水电费也不收取。根据安排，5月18日—22日，该校将有800余名本科毕业班学生返校，办理毕业手续，参加毕业活动。该批返校生在校期间的住宿费、水电费全免。

5月16日，记者从北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院获悉，该校已明确决定全额退还每位学生(本科生及研究生)2019—2020学年第二学期住宿费，第二学期的水电费也不收取。根据安排，5月18日—22日，该校将有800余名本科毕业班学生返校，办理毕业手续，参加毕业活动。该批返校生在校期间的住宿费、水电费全免。

继广东科学技术职业学院、吉林大学珠海学院、北京理工大学珠海学院、北京师范大学珠海分校等四所珠海高校表示将退减学生住宿费后，5月15日，UIC通过其官方微信发布通知，根据广东省相关通知精神，学校经过综合考虑，决定全额退还每位学生(本科生及研究生)2019-2020学年第二学期住宿费，第二学期的水电费也不收取。具体事项请同学们留意财务处的邮件通知。

据了解，该校本科毕业班学生可根据自身情况选择是否返校，其它年级本科生和研究生暂不返校，继续开展线上学习。据统计，该校截至目前共计有800余名毕业班学生决定返校。根据学校安排，这些学生将于5月18日—22日分批错峰返校报到，办理毕业手续，参加毕业活动。为了方便同学们返校，学校届时将安排穿梭巴士从唐家湾站至UIC校名石往返穿梭接送学生。

为确保学生安全返校，校方提醒学生在返校期间做好自身安全防护，乘车时请出示校园卡，并配合体温检测及佩戴口罩，体温≥37.3℃者禁止乘坐。同时，在确保疫情防控安全的同时，UIC还重点加强了食品卫生安全、实验室安全、校舍安全、消防安全等，确保校园整体安全。

【来源】南方号“观海融媒”