广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

UIC全额退还住宿费，毕业班学生下周错峰返校

2020-05-18 08:11 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　5月16日，记者从北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院获悉，该校已明确决定全额退还每位学生(本科生及研究生)2019—2020学年第二学期住宿费，第二学期的水电费也不收取。根据安排，5月18日—22日，该校将有800余名本科毕业班学生返校，办理毕业手续，参加毕业活动。该批返校生在校期间的住宿费、水电费全免。

　　继广东科学技术职业学院、吉林大学珠海学院、北京理工大学珠海学院、北京师范大学珠海分校等四所珠海高校表示将退减学生住宿费后，5月15日，UIC通过其官方微信发布通知，根据广东省相关通知精神，学校经过综合考虑，决定全额退还每位学生(本科生及研究生)2019-2020学年第二学期住宿费，第二学期的水电费也不收取。具体事项请同学们留意财务处的邮件通知。

　　据了解，该校本科毕业班学生可根据自身情况选择是否返校，其它年级本科生和研究生暂不返校，继续开展线上学习。据统计，该校截至目前共计有800余名毕业班学生决定返校。根据学校安排，这些学生将于5月18日—22日分批错峰返校报到，办理毕业手续，参加毕业活动。为了方便同学们返校，学校届时将安排穿梭巴士从唐家湾站至UIC校名石往返穿梭接送学生。

　　为确保学生安全返校，校方提醒学生在返校期间做好自身安全防护，乘车时请出示校园卡，并配合体温检测及佩戴口罩，体温≥37.3℃者禁止乘坐。同时，在确保疫情防控安全的同时，UIC还重点加强了食品卫生安全、实验室安全、校舍安全、消防安全等，确保校园整体安全。

　　【来源】南方号“观海融媒”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第08期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235