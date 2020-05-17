省实南山班、省创班、格致班招生了

2020年广东实验中学、“钟南山科学人才培养班”、“广东省创新人才培养实验班”和格致班招生开始啦。

2020年广东实验中学（简称“省实”）“钟南山科学人才培养班”（以下简称“南山班”）、“广东省创新人才培养实验班”（以下简称“省创班”）和格致班招生开始啦！5月16日，省实发布该校三类特色班的招生方案，受到广泛关注。

南山班：招生不超过120人

省实南山班是经广东省教育厅批准，以培养科学拔尖创新人才为目的的实验班。

“南山班”为公办公费性质，面向全省招收共不超过120名优秀的初中毕业生，单独编班，重点培养。

“南山班”面向全省（不含广州市）招收不超过80人，面向广州市招收约40人。学生自愿报名，在省实招生网页提交报名资料，省实根据“公开、公平、公正”的原则，组织核心素养研究性评价活动，根据“一依据（省实核心素养评价）、一参考（综合素质评价）”择优录取。

哪些学生可以报名？招生方案要求，学生为具有较高的思想政治觉悟和道德水平，立志成为国家科学拔尖人才，初中三年德育评定均为优良的2020年初中应届毕业生；热爱科学，具有浓厚的学习兴趣，有扎实的文化基础和超越同龄人的学习潜力，学业成绩优秀，综合素质突出；在某一文化学科领域有突出的认知能力、思维能力和创造能力，富有创新探究精神。

如何报名？学生要登录省实招生网页，注册并按有关要求填写网上报名表，按照提示上传有关材料。待学校审核通过后，参加学校核心素养研究性评价活动。

省创班：招生不超过100人

省实省创班是省实在广东省教育厅的领导下开设的，以培养创新型人才为目标的实验班。

“省创班”为公办公费性质，招收不超过100名优秀初中毕业生。面向9市招生，其中珠海9人、中山9人、江门14人、佛山9人、阳江7人、湛江15人、茂名15人、肇庆12人、云浮10人。各地实际招生名额根据各地报送的考生的情况酌情增减。

哪些学生可以报名？招生方案要求，学生要具有较强创新精神和实践能力，中考成绩相近条件下初中阶段获得数学、物理、化学、信息等学科竞赛荣誉的学生优先选送；综合素质强，在思想品德、身心健康、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等方面表现突出；成绩优秀，中考成绩需进入当地中考前50名。

有意报读省实“省创班”的学生可以向当地教育行政部门咨询有关详情，于6月2日前在省实招生网页报名系统登记就读意向，中考前后在当地教育行政部门报名或在中考志愿系统中填报。

格致班：招生约200人

省实“格致班”是2015年经广州市教育局批准，在“普通高中广州市特色学校（特色课程：格致课程）”基础上成立的拔尖创新人才培养实验班。2020年省实“格致班”继续招生。

“格致班”为公办公费性质，面向广州市全市招生，招收约200名优秀初中毕业生。通过广州市中考系统录取（录取途径包括：自主招生、指标到校、提前批），入学后根据学生中考成绩和综合素质选拔、组建3-4个“格致班”。

哪些学生可以报名？招生方案要求，学生具有较高的思想政治觉悟和道德水平，初中三年德育评定均为优良的2020年初中应届毕业生； 具有较强创新精神和实践能力，有扎实的文化基础，综合素质突出；成绩优秀，中考成绩需超过省实广州市提前批录取分数线。

有意报名的学生需要在6月2日前在省实招生网页报名系统登记就读意向；志愿填报方面，在广州市中考系统中第一志愿（包括自主招生、指标到校、提前批三处志愿）填报省实；考生通过广州市中考系统录取到省实，省实根据考生的中考成绩和综合素质进行选拔。

来源：南方+