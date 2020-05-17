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广东英语听说考试时间安排出炉

2020-05-17 08:43 来源：南方网 钟哲
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　　5月15日，广东省教育考试院发布了2020年普通高考英语听说考试的具体安排。今年，考生需要填写健康卡和安全考试承诺书，才能进场考试。

　　据悉，2020年英语听说考试时间安排在5月30日-6月1日上、下午共6个时段进行，6月2日为处理异常情况时间。每一时段考试场次由去年的6场调整为3-5场。具体由各市、县（市、区）根据当地考生人数和疫情形势进行安排。

　　为配合防疫工作需要，广东今年对英语听说考试考务工作进行了五个方面的调整。

　　减少每一时段考试场次。为对设备进行消毒预留足够时间，每一考试时段（半天）考试场次由6场调减为3-5场，同时减少每一时段候考人数。

　　考生入场时间由考前30分钟提前到考前45分钟（规模较大考点可提前至考前60分钟），预留足够时间用于考生体温和身体健康状况检测。

　　考生必须在每个时段开考前三十分钟进入候考室，在每场次开考前十五分钟备考室的考生由考务员引导进入考场，并凭准考证、身份证参加考试。每时段第一场次考试前，由工作人员给考生耳机套上麦克风防护罩，并用橡皮筋固定。

　　考前14天内及考试期间出现发热、干咳、乏力、呼吸困难、腹泻等疑似症状（以下简称疑似症状）、去过中高风险地区或“粤康码”为红码的考生，须进行核酸检测，核酸检测结果为阴性且体温正常的考生，凭核酸检测阴性证明，可以正常参加考试；

　　核酸结果为阴性，但仍有发热等疑似症状的考生，统一安排在考点最后，单独时段考试；

　　新冠肺炎确诊、疑似病例，或未能及时提供核酸检测阴性证明等不具备考试条件的考生，凭相关诊断证明，经当地招生考试机构核准后，由省教育考试院在高考后另行安排时间补考。

　　相关负责人强调，各学校要对所有本校考生和考试工作人员进行考前连续14天的健康监测。社会考生要在考前14天（5月16日起，下同）通过粤康码进行健康监测登记。

　　所有考生须于考前14天注册“粤康码”信息，未注册“粤康码”的考生不予打印准考证，不得参加考试。有住宿条件的中学，建议考生从考前14天起统一在校内住宿。

　　相关负责人提醒，尚在外地的考生应了解考点所在地疫情防控相关要求，及时返回，并按属地化要求和规定进行管理，以免耽误考试。

　　如属5月15日后从境外或中高风险地区返粤的考生，须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。

　　此外，是否佩戴口罩参加考试由考生自己决定。经检测，一次性医用口罩对录音影响不大。不建议佩戴N95（KN95）口罩。

　　此外，在考场编排时，尽量将不同中学的考生分开不同场次，增加候考室、备考室，预留足够空间，尽量减少不同中学考生交叉编排和候考。

　　同时，适当增加候考室和备考室数量，确保参加候考和备考的考生之间间距能达到1米及以上。

　　来源：南方+

编辑： 潘沈思

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