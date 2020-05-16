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思利及人 为后浪圆梦

2020-05-16 11:14 来源：南方网
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　　22岁的小艺收拾好餐具，换下厨师服，结束一天的工作。这是他离开南宁，到上海工作的第 172 天。

　　小艺从小就喜欢下厨房，研发新菜式，捣鼓摆盘、搭配。他的这个爱好不是受家人的影响。家里并没有人当厨师，父母在烹饪方面也没有特长。

　　事实上，小艺的父母根本顾不上去考虑一日三餐有没有精致的摆盘，菜品的色泽、味道的搭配好不好。小艺一家生活广西的偏远小县城，父母做着利润微薄的小生意，拉扯大小艺三兄妹，生活十分拮据。

　　2017年，小艺参加高考。他的成绩已经达到了二本分数线，但他最后没选二本的学校。

　　“那所学校的学费太贵了”小艺说。当时妹妹正上高中，弟弟也上初中。父母微薄的收入要支持三个人读书太难了。

　　他选择了学费更便宜，离家更近、师资力量也强大的专科学校，南宁职业技术学院，读了自己喜欢的专业——烹调工艺与营养。

　　这一年也是小艺家里最困难的时候。他本来有机会可以申请助学贷款，但因为手续的问题给耽误了。无奈之下，家里东挪西凑，好不容易凑齐第一年的学费。小艺很心疼父母，每个月的月初，总是要徘徊再三才开口向他们要生活费。

　　压力最大的时候，小艺想辍学，这样就可以早点进入社会，减轻父母的压力。

　　班主任发现了小艺的困难，在大二的时候，给小艺推荐了思利及人公益基金会的“助学圆梦”项目的资助计划。

　　“就像是要搁浅的鱼遇到了大海一样”，小艺形容自己当时的心情。

　　因为品学兼优，家庭实际情况也符合条件，小艺很快通过了“助学圆梦”项目的资助，获得资助金。这大大缓解了小艺的燃眉之困。

小艺的雕刻作品

　　“它（助学圆梦）让我可以更专心去学习，如果没有这笔资助，我恐怕要半工半读，那肯定是对学习有影响的。”

　　资助解决了小艺的后顾，他更珍惜时间，加紧了自己追梦的步伐。

　　他拿到了广西壮族自治区人民政府奖学金和国家励志奖学金，两次获得学校一等奖学金；考取了中式面点师和中式烹调师两个职业资格证书，还获得了普通话证书，英语B级等级证书和C1驾驶证书，以全年级第一名的优秀成绩完成了学业，被推荐为南宁职业技术学院优秀毕业生及自治区优秀毕业生。

小艺的期末考试作品

　　除了专业的学习，小艺还努力拓展自己的社交和组织能力，发展自己的爱好。他是学校团委的干部，“这锻炼了我的组织能力和表达能力”。

　　他喜欢摄影，他梦想着有天能做一个行者，去探索各地的风土人情。

小艺的摄影作品

　　闲暇时间，他爱看书。“看得很杂，专业方面，我会多看些菜式菜品的书，还有餐品视觉相关的书。像心理学，甚至数学推理方面的书都蛮喜欢，比如《墨菲定律》。”

　　毕业前，小艺顺利进入上海浦东区的五星级酒店见习，工作压力不算大，遇到今年的新冠疫情，生意冷淡。小艺说，现在是学习的好时机，不仅可以学到餐桌上的本事，还可以学习餐桌以外的本事。比如：一个五星级酒店，如何应对公共卫生事件，如何在逆境生存。

　　“当我以后做到管理层，这些经验和技能都能用得上”，小艺对自己的职业发展有很清晰的规划。

小艺的摄影作品

　　“小艺，你的心态一直都这么好吗？你没有因为家境的问题，接受资助的问题而自卑过吗？”

　　“没有，我们班有大部分同学都是“助学圆梦”的资助生，有的人比我更勤奋，更优秀。在一种良性竞争的环境里，你没空自卑。另外，'助学圆梦'计划每个学期都会定期给我们组织辅导课程，讲授中华养生文化之余，还会教我们如何用正向心态去面对压力、竞争，如何正确地看待自己与社会。自卑，不存在的。”

　　回想起“助学圆梦班”开班仪式的那天，每个人都给自己一封寄去未来的信，小艺在信里写了自己的几个心愿：拿到“全班第一名”，拿奖学金，顺利完成学业，找到自己喜欢的工作。

　　现在，都实现了。

　　思利及人·助学圆梦

　　“助学圆梦”是思利及人公益基金会 2013 年启动的教育类项目，也是基金会第一个自主运作的品牌项目。

　　项目主要面向全国高职、本科院校（港澳台除外），聚焦在社会急需工种的专业、大健康相关专业，资助品学兼优、家境困难的学生，为他们提供接受高等教育、学习技能的机会，让受助者通过自身努力实现就业脱困，为一个家庭乃至一个地区带去希望。

昭通市职业教育中心 2015 级助学圆梦班的小付，现在是一名幼儿园教师，她利用职校 3 年时间，从零基础开始学习钢琴，获得钢琴 10 级证书

　　“助学圆梦”不仅着眼于解决受助者的经济困境，还关注他们的成长。为受助者设计了融入中华核心价值观与中华养生文化的课程，希望能在资助的同时，通过课程的影响，帮助他们提升品德、知识、能力，传承养生文化。

浙江特殊教育职业学院 2016 级助学圆梦班的小华， 在校期间，他找到了自己的“第二生命”——绘画。

　　根据广州市合众泽益志愿者服务中心《2018年思利及人助学圆梦项目评估报告》，项目帮扶 1122 个家庭，实现每个家庭增加一个劳动力，家庭收入至少每年增加 3.6万，每年创造 4000 多万的社会价值。

　　随着时间的推移，这些数字在递进式变化。

　　截至 2019 年 12 月，“助学圆梦”项目在全国 30 省（含直辖市、自治区）的 31 所高校（高职、本科院校）开设 34 个“助学圆梦班”，资助了 1292 位学生完成学业，资助金额累计 2164.5 万元。

　　我们希望能呵护后浪们的梦想，为他们解决后顾之忧，让他们能更勇敢、更健康地涌向大海，乘风奔驰。

　　关于思利及人公益基金会:

　　“思利及人公益基金会”是由无限极（中国）捐资作为原始基金，获中国国家民政部批准，于 2012 年 12 月 10 日正式成立的非公募基金会。基金会致力于大众健康、扶贫助教，助弱赈灾和环境保护等方面的公益行动。

　　来源：思利及人公益基金会

编辑： 陈伟峰

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