校园开放日预告｜春暖花开，我想和你一起云游北师港浸大！

5月17日，北师港浸大“云游校园”开放日为你一一揭秘!

又一年五月芬芳，北师港浸大校园开放日如约而至~

“融合中西 贯通今古 留学不出国门”

这一次，我们约你云端相聚!

为什么说留学可以不出国门？

今年招生政策有何变化?

听闻学生学业导师或由院士担任?

学校在粤港澳大湾区发展背景下有何优势?未来会如何布局？

5月17日，北师港浸大“云游校园”开放日为你一一揭秘!

开放日流程安排

直播通道

本次校园开放日活动全程线上举行，大家可以扫描下方二维码，提前预约收看直播↓↓↓

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”，英文简称“UIC”)由北京师范大学和香港浸会大学于广东省珠海市携手合办，是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学。北师港浸大获国家教育部特批，得到广东省教育厅、珠海市政府及各界大力支持。

自2005年成立至今，北师港浸大已发展成为一所拥有独特教育理念的国际化大学，设有工商管理学部、文化与创意学部、人文与社会科学学部和理工科技学部四个学部，下设25个专业方向。北师港浸大拥有一支来自30多个国家和地区的优秀师资队伍，实施全英文教学，本科毕业生学成后获颁北师港浸大毕业证书和香港浸会大学学士学位，在国内外均获认可。

2016-2017学年，北师港浸大获教育部批准开展研究生教育。2017年，北师港浸大建立研究生院，开设研究型硕士、博士专业课程及授课型硕士专业课程，毕业生获颁香港浸会大学学位证书。