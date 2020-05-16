七举措推动大中小学全学段全面复学复课

5月13日，教育部党组书记、部长、部应对疫情工作领导小组组长陈宝生主持召开部应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，强调要持续深入贯彻落实党中央决策部署，坚持科学精准防控疫情，努力推动大中小学全学段全面复学复课，加快恢复正常教育教学秩序。

人民网北京5月13日电 据教育部网站消息，5月13日，教育部党组书记、部长、部应对疫情工作领导小组组长陈宝生主持召开部应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，强调要持续深入贯彻落实党中央决策部署，坚持科学精准防控疫情，努力推动大中小学全学段全面复学复课，加快恢复正常教育教学秩序。

会议指出，近一个多月以来，全国新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，境内疫情得到有效控制。教育部指导各地强化校园疫情防控，安全有序复学复课。各地高度重视，立体化构建防护体系，精细化落实人员摸排，一体化做好线上教育，有序化推进复学复课。

会议强调，要把握稳中求进总基调、统筹推进总要求、“双线作战”总布局、“两个确保”总目标，抓紧抓细抓实常态化疫情防控条件下复学复课各项工作，在防控策略、战略战术、季节变换、防控要求方面实现“四个转变”。要把“严”字贯穿始终，突出抓好重点地区、重点人群、重点节点、重点事件，防输入、防反弹、防突发、防松懈，巩固教育系统疫情防控成果，完善常态化疫情防控机制，加快推动卫生校园、健康校园、文明校园建设。

会议作出七项部署。一是积极稳妥加快复学进度。指导各地各校科学研判校园疫情防控形势，及时灵活调整复学复课条件和标准。

二是分类指导精准落实策略。划分重点人群，分类做好防控，加固薄弱环节，补齐短板漏洞。

三是压实责任落细防控措施。加强学校卫生相关人员技术培训，进一步规范监测上报、预警信息报告和病因追踪。

四是协调资源强化条件保障。确保学校各类防疫物资储备充足可持续，加大对条件相对薄弱学校改善卫生基础设施和防疫物资配备支持力度。

五是以人为本加强心理疏导。积极应对教育系统“疫后综合征”，强化对学生的思想引导、学业就业指导、心理疏导和人文关怀。

六是统筹推进抓好重点任务。全力推进高校毕业生就业创业工作，以总攻统揽教育脱贫攻坚，加快医学教育创新发展，把弘扬抗疫精神融入课堂教学，支持高校加快抗疫科研攻关，提早研究疫后教育改革发展重大问题。

七是着眼长远完善体制机制，将教育系统疫情防控好经验好做法上升为制度设计。