广东省普高学业水平合格性考试7月9日开考

5月14日，广东省教育考试院下发了《关于做好2020年7月广东省普通高中学业水平合格性考试报名工作的通知》（下称《通知》），明确2020年7月9日—10日举行普通高中学业水平合格性考试。

南方日报讯 （记者/吴少敏 钟哲）5月14日，广东省教育考试院下发了《关于做好2020年7月广东省普通高中学业水平合格性考试报名工作的通知》（下称《通知》），明确2020年7月9日—10日举行普通高中学业水平合格性考试。

广东作为第三批启动高考综合改革的8个省市之一，自2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试两种。

其中，合格性考试覆盖所有学习科目，语文、数学、英语3门科目每年考1次，安排在1月开考；思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目每年考2次，安排在1月和6月开考。

今年合格性考试各科目的卷面满分值为100分，考试成绩以“合格/不合格”、等级、分数呈现。不合格的比例不超过当次当科考生总数的2％，其他考生成绩均认定为合格。等级成绩位次由高到低分A、B、C、D、E五个等级。

《通知》提出，2020年7月合格性考试的报考对象一般为2020年具有广东省户籍的广东省普通高中二年级学生和高中阶段学校（含普通高中、中等职业教育和技工学校，下同）的应、往届毕业生和社会青年。同时外省学籍的广东省户籍考生和非广东省户籍的广东省高中阶段学校在籍考生，也可以报考。

符合条件的考生要在2020年5月21日—26日进行报名。其中21日—23日为网上预报名时间，24日—26日为报名点现场报名确认时间。各市招生办公室（或考试中心）必须在上述统一安排的时间内组织本地考生完成合格性考试报名工作。

《通知》提醒，要做好报名现场确认地点的消毒、清洁工作，保持现场通风良好，要求考生做好个人防护，与他人保持至少一米距离，不交谈，不聚集。