【专家说】人多质量优、就业压力大，高中生该怎么办？

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粤港澳大湾区产业结构丰富、基础设施完善、生态环境优越，是我国开放程度最高、经济最为活跃的地区之一。粤港澳规划纲要发布以来，国家举全国之力加大对粤港澳大湾区的建设，同时也吸引了大量的企业及资本进入，进行开发与建设，相应的大湾区对于人才的需求非常强劲。不但是人才数量增长特别快，对人才质量要求进一步提高，在这种人多质量优、就业压力大的背景下，高中生该怎么办?名企HRD为你倾囊相授。
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