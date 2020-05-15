广州中考7月24日至26日举行，体育6月13日开考

4月26日，广东省教育厅下发《关于切实做好2020年初中毕业生升学体育考试工作的通知》，提出中考体育考试开考时间原则上不早于6月8日，将统一测试项目中的必考项目调整为选考项目。

广州2020年中考文化科考试将于7月24日到26日举行；中考体育考试定于6月13日开考，6月底前完成；英语听说考试定于6月26日至28日举行。5月14日，广州市教育局举行2020年广州市中考有关安排新闻通气会，就体育政策、文化考试和英语听力考试等学生和家长关注的热点问题做出说明。

4月26日，广东省教育厅下发《关于切实做好2020年初中毕业生升学体育考试工作的通知》，提出中考体育考试开考时间原则上不早于6月8日，将统一测试项目中的必考项目调整为选考项目。

广州市教育局副局长陈敏生介绍，广州将中考体育统一测试项目中的必考项目调整为选考科目，学生可以在原定必考项目和选考项目中选择构成学生选考项目。

陈敏生介绍，中考文化课考试安排在7月24日至26日进行，每天上午依次进行语文和物理，数学和道德与法治，英语和化学的科目考试。考试科目、时长和考试方式均与上年保持不变。

广州市教育局严格按照《广东省教育厅关于切实做好2020年初中毕业生升学体育考试工作的通知》（粤教体函〔2020〕8号）要求，结合疫情防控工作实际，组织安排广州今年中考体育考试。主要安排如下：一是关于考试时间安排。统一考试时间从6月13日开始，6月底前完成；缓考时间为7月18日至19日。二是关于考试项目安排。将统一测试项目中的必考项目（男生1000米/女生800米和100米游泳）调整为选考项目，将原定必考项目和选考项目构成学生选考项目库，学生在选考项目库中选择两个参加考试。选择游泳项目的考生，可以另外再多选一个项目作为备考项。选考项目共七项，包括：中长跑（男生1000米/女生800米）、100米游泳（不限泳姿）、立定跳远、三级蛙跳、一分钟跳绳、投掷实心球、推铅球。

同时，关注特殊类考生考试办法。择考的特殊考生只需选择一个项目考试。将新冠肺炎相关考生纳入特殊考生范畴，可以申请缓考、择考和免考。如申请免考，此类考生的统一考试成绩按全市普通考生统一考试最终成绩平均分计算。其他特殊类考生考试办法保持不变。四是加强卫生健康专业指导。今年中考体育考试工作领导小组中增设卫生副组长，由卫生健康部门指导各考点疫情防控和医疗保障工作。

【记者】马立敏

【通讯员】穗教宣

【来源】“广东教育头条”南方号