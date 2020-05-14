中小学幼儿园教师公开招聘，这些政策红利来啦！

关于做好2020年中小学幼儿园教师公开招聘有关工作的通知。

南方网讯 人力资源社会保障部、教育部、中央编办、财政部近日联合印发《关于做好2020年中小学幼儿园教师公开招聘有关工作的通知》（以下简称通知），助力高校毕业生就业，改善教师队伍结构，推进教育事业发展。

党中央、国务院高度重视高校毕业生就业，教育部全力抓好稳就业、促就业工作，启动2020届普通高校毕业生就业“百日冲刺”行动。今年将招收40多万高校毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍；“特岗教师”计划增招5000人，年度招募规模将达到10.5万。为做好中小学幼儿园教师公开招聘工作，通知从挖潜创新、重点突破、优化供给、大力扶持等八方面释放政策红利。

通知指出，各地要加强中小学教职工编制保障，加大事业编制挖潜、创新和统筹调剂力度，充分考虑多种增编因素，为高校毕业生提供更多中小学教师岗位。加大幼儿园教师补充力度，支持各地加强幼儿园编制配置，有条件的省份每年核定一定数量的幼儿园教职工编制，招聘学前教育专业高校毕业生到幼儿园就业。教师公开招聘实施“先上岗、再考证”阶段性措施，不得设置指向性或与岗位无关的歧视性条件。可以通过适当放宽招聘条件、降低或不设开考比例等方式，引导高校毕业生到艰苦边远地区学校任教。

通知指出，要保证“特岗计划”招聘完成率，一次性招聘未完成计划的省份，可以按规定依次递补聘用或组织二次招聘。“特岗计划”教师招聘工作对湖北省招聘计划和湖北籍以及湖北高校毕业生予以适当倾斜支持。支持民办学校积极吸纳就业，对吸纳高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业的民办中小学幼儿园按规定落实税收减免、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等扶持政策。

通知强调，各地要尽快启动2020年教师公开招聘工作，在去年招聘高校毕业生数量的基础上，再扩大招聘一定数量的高校毕业生。要充分认识当前高校毕业生就业和教师队伍建设的重要性，统筹推进疫情防控和教育改革发展，扎实做好中小学幼儿园教师公开招聘工作，鼓励和引导更多高校毕业生补充到基层中小学幼儿园，吸纳更多高校毕业生从教。

5月12日，教育部教师工作司会同人社部事业单位人事管理司召开2020年中小学幼儿园教师招聘工作推进视频会，就贯彻落实通知精神，指导各地认真做好中小学幼儿园教师公开招聘工作，促进高校毕业生就业进行了工作部署。