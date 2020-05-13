高考、研考、艺考、就业……这场发布会聚焦考试招生就业6大热点问题

当前疫情防控已进入常态化阶段，大中小学在各地精心部署下，正在有序开学复课。常态化背景下的校园疫情防控工作如何开展，高考、研究生复试以及高校毕业生就业工作进展情况，全社会都特别关注。

南方网讯 5月12日，教育部召开新闻发布会，介绍各地开学复课及校园疫情防控、高校考试招生及毕业生就业等工作进展情况。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰，高校学生司司长王辉出席发布会并介绍有关情况。高考准备工作进展如何？研考复试工作如何稳妥推进？如何做好高校毕业生就业创业工作……一起去发布会现场听听王辉司长的介绍↓↓↓

一、稳妥有序做好高考准备工作

2020年，全国高考报名人数为1071万。党中央、国务院高度重视新冠肺炎疫情对今年高考工作的影响，要求稳妥做好2020年高考工作。教育部在广泛深入调研的基础上，综合研判、审慎研究，经党中央、国务院同意，决定今年高考延期一个月举行。根据疫情防控情况，经商教育部，湖北省、北京市确定两地高考与全国同步举行。

为做好今年特殊形势下高考组织工作，教育部印发了《关于应对新冠肺炎疫情 稳妥做好2020年全国普通高校招生工作的通知》，对考试组织、考场防疫等各项工作进行了部署。

目前，全国31个省（区、市）高三年级学生均已返校复学。各地中学普遍根据调整后的高考时间优化调整了教学计划安排。各地正在结合当地实际情况制订今年高考的疫情防控工作标准和具体工作方案，有条不紊地推进高考各项准备工作。

二、启动实施“强基计划”

为服务国家重大战略需求，加强基础学科拔尖创新人才选拔培养，教育部在深入调研、总结高校自主招生和上海等地高考综合改革试点经验的基础上，于今年1月份出台了《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（也称“强基计划”）。“强基计划”在顶层设计上着眼于“四个围绕”：

一是在改革定位上，围绕服务国家重大战略需求。着力选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养。

二是在制度设计上，围绕促进教育公平。完善制度机制，切实保障考试招生机会公平、程序公开、结果公正。

三是在评价模式上，围绕推进教育评价改革。坚持育人为本，探索在招生中对学生进行全面、综合评价，引导中学重视培养学生综合素质。

四是在改革协同上，围绕加强统筹协调。与基础学科拔尖学生培养、加强科技创新等改革相衔接，形成改革合力。

今年是“强基计划”实施的第一年。近几天，36所试点高校已经陆续向社会公布“强基计划”的招生章程，正式启动了报名工作。下一步，教育部将指导各试点高校认真做好后续各环节工作。

一是优化考生报考服务。持续开展“强基计划”招生宣传咨询活动，最近36所学校在陆续开展相关的宣传咨询活动，详细宣传解读各个学校的报考条件、招生程序和办法。

二是严格组织高校考核。指导高校根据拔尖创新人才选拔培养需要，探索通过笔试、面试等方式，深入考查学生分析问题、解决问题的能力和创新思维。其中，笔试和面试必须安排在国家教育考试标准化考点进行，面试采取专家、考生“双随机”抽签的方式，全程录音录像，确保公平公正。

三是加强招生监督管理。完善信息公开公示，加大纪检监察力度，严肃查处违法违规行为。

三、指导各地稳慎做好艺术类专业招生考试工作

2020年艺考报名人数达到117万。新冠肺炎疫情对今年艺考产生了很大影响。如果继续按照往年的时间，以现场形式组织校考，由于通常一位考生要参加多个学校的校考，就会在3、4月份造成数百万人次的人员流动和聚集，有的考生参加校考，家长还要陪同，这既对考生的身体健康和生命安全带来潜在的风险，也会影响全国疫情防控的大局。根据中央疫情防控的有关部署，3月12日，教育部召开了视频会议，对做好今年艺考工作进行了安排和部署。

教育部要求各地各高校要把考生的生命安全和身体健康放在第一位，结合不同专业人才选拔的特点，本着注重科学、严守公平、切实可行、保证安全的原则，科学制定校考工作方案，稳妥组织实施，切实保证人才选拔的质量。

各高校在组织专家深入论证的基础上，结合办学定位和不同艺术类专业人才选拔的特点，分类制定了考试工作方案。按照属地管理的原则，相关方案已报属地省级教育行政部门疫情防控领导小组审核备案。

据了解，今年共有199所高校组织线上考试录取或初选，目前已有168所高校组织完成线上的考核（占校考高校的84%，涉及考生163万人次）。从目前工作进展来看，总体效果较好，预计5月下旬基本完成线上考核。高考后，将有72所高校在初选的基础上再组织对考生的现场考核。

四、精心组织实施重点高校招收农村和贫困地区专项计划

今年是决战决胜脱贫攻坚的收官之年，实施好重点高校招收农村和贫困地区专项计划具有特殊重要的意义。2012年以来，专项计划实施取得了积极成效，累计录取学生近60万人，初步建立起保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。根据第三方评估显示，专项计划得到多方认可，高校满意率为80%、学生满意率为90%、地方满意率为100%。

针对今年的特殊形势，教育部近期已对做好专项计划进行了工作安排。

一是实施区域不变。根据中央有关文件精神，国家专项计划实施区域的贫困县脱贫后2020年仍可继续享受国家专项计划政策。

二是合理安排后续有关工作。根据高考时间推迟一个月的部署，合理安排专项计划考生报名、资格审核、招生录取等各环节的工作时间。

三是严格招生录取管理。加强对录取工作事前事中事后的监管，督促地方、高校认真履行工作职责，严格执行招生政策规定，严格投档、录取等环节管理，严肃查处违规行为，确保招生录取公平公正。

五、稳妥推进硕士研究生复试工作

2020年全国硕士研究生招生考试报名341万人，与去年相比增加51万人。为统筹做好疫情防控和硕士研究生复试工作，近期教育部主要开展了以下有关工作：

一是明确政策要求。4月14日，教育部办公厅印发了《关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》。通知中明确，今年复试工作要坚持“三个确保”的基本原则：确保安全性，严格落实疫情防控要求，切实保障考生和涉考工作人员生命安全和身体健康；确保公平性，无论采取何种复试方式，都必须严格复试组织管理，坚决维护国家教育考试的公平公正；确保科学性，严格复试考核标准，坚持全面衡量、综合评价、择优录取，确保招生质量。

二是强化工作培训。教育部层面先后举办了5次全国复试工作交流培训，全国31个省（区、市）800多家招生单位累计参加培训的人员超过2000人次。

三是精心做好考生咨询服务。为回应考生关切，4月26日至30日，专门组织举办了“研考招生复试网上咨询活动”。活动期间，共有17.7万考生在线提问，全国招生单位在线回复考生咨询的问题46万余个。

四是要求高校严格复试组织管理。对于选择线上复试的高校，要求采取“一平台、两识别、三随机、四比对”的办法，来确保公平公正。“一平台”是指进行远程复试的招生单位同一专业要使用统一的复试平台。也就是一个学院里面，不同的专业，以专业为单位，一个专业要用一个平台，来确保复试过程要求的统一规范；“两识别”是指进行人脸识别、人证识别，防止替考；“三随机”是指随机选定考生次序、随机确定导师组组成人员、随机抽取复试试题，确保复试考核的公平公正；“四比对”是指通过报考库、学籍学历库、人口信息库、诚信档案库，对考生信息进行数据比对，加强考生身份审核和复试过程监管，防止作弊。

截至5月11日，全国已有770多个招生单位公布了学校的复试分数线，240多家招生单位启动了复试工作。相关工作正按计划有序开展。

六、全力冲刺促进高校毕业生就业创业

2020届高校毕业生874万人，同比增加40万人，毕业生人数再创历史新高。当前受新冠肺炎疫情、经济下行压力等多种因素叠加影响，就业形势复杂严峻。党中央、国务院高度重视高校毕业生就业工作。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记作出系列重要指示批示，强调要把高校毕业生就业作为重中之重，统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作，让他们顺利毕业、尽早就业。为贯彻中央决策部署，积极应对今年复杂严峻的就业形势，前一阶段教育部会同有关部门重点在五个方面全力推动：

一是升学扩招方面。扩大硕士研究生招生规模，同比增加18.9万。扩大普通高校专升本规模，同比增加32.2万人，近期教育部将印发文件，对做好2020年专升本工作进行部署，主要向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜，要求各地保质保量完成好扩招任务。同时，教育部目前正在会同有关部门研究推进第二学士学位扩招工作。

二是渠道开拓方面。扩大实施“特岗计划”，今年将招募10.5万人，比去年增加5000人。进一步加强中小学和幼儿园教师配备，采取“先上岗、再考证”的举措，计划吸纳40多万毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍。会同有关部门适度扩大“三支一扶”“西部计划”等中央基层就业项目规模；推动国有企业、中小微企业吸纳大学生就业；扩大应届毕业生参军入伍征集规模；进一步加大力度鼓励基层医疗、社区服务等领域招录毕业生；开发更多科研助理岗位。

三是就业服务方面。2月28日，教育部联合有关社会招聘网站推出“24365校园网络招聘服务平台”，也就是一天24小时，一年365天，不间断、不打烊的一个就业服务平台，截至目前已提供近千万条岗位信息，累计注册人数近200万人，投递简历1500多万人次。各地各校努力克服疫情带来的不利影响，两个月以来，每天召开的网络招聘会都在2000场以上。此外，教育部和有关地方及高校还推出了高校毕业生网上签约平台，为毕业生网上签约提供便利。

四是加强就业指导方面。近两个月教育部和各地各高校组织开展了“就业+互联网”公益直播课系列讲座，累计超过1000万人次观看。这些公益讲座主要是帮助毕业生分析就业形势，解读有关政策，传授经验方法，帮助他们明确目标、树立信心、主动求职。

五是支持湖北方面。今年湖北省高校毕业生共有44.9万人，湖北籍在外省就读毕业生有6.4万人。我们会同有关部门和湖北省等省份，制定了“中央+地方”“十个一批”的“工具包”帮扶湖北，目前相关工作正在逐项推进落实。其中，为湖北组织了系列专场招聘活动，已提供岗位信息32.4万个。我们组织外省高校对湖北高校开展了“一帮一”行动，主要实现就业信息、就业指导等6个方面的共享，目前已经有一些毕业生通过帮扶活动落实了就业工作岗位。

在前一段工作基础上，为进一步加大力度推进高校毕业生就业工作，从5月初到8月中旬，教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部、国资委、中央广播电视总台、共青团中央等6部门单位，共同开展2020届高校毕业生就业“百日冲刺”行动，提出了十大具体举措，包括升学扩招吸纳行动，充实基层专项计划行动，扩大毕业生参军入伍行动，大力开拓科研、社区、医疗等基层岗位行动，推进企业稳岗扩就业行动，持续开展网上就业服务行动，推进创业带动就业行动，开展重点帮扶支持湖北行动，助力脱贫攻坚行动，以及狠抓责任落实行动。“百日冲刺”行动将充分汇集政府、企业等各方面资源，千方百计争取社会各界支持，在开拓渠道、强化服务、创新创业、重点帮扶等方面进一步发力，努力实现高校毕业生“稳就业”“保就业”的目标任务。