教育部印发义务教育六科超标超前培训负面清单

据教育部网站消息，为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》（国办发〔2018〕80号）提出的“坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”要求，日前，教育部办公厅印发义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）（以下简称负面清单），为各地查处培训机构超标超前培训行为提供了具体依据。

人民网北京5月10日电（记者 郝孟佳）据教育部网站消息，为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》（国办发〔2018〕80号）提出的“坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”要求，日前，教育部办公厅印发义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）（以下简称负面清单），为各地查处培训机构超标超前培训行为提供了具体依据。

负面清单共涉及义务教育阶段语文、数学、英语、物理、化学、生物学等六门学科，每门学科的负面清单包括“原则要求”和“典型问题”两部分。

记者注意到，各科“原则要求”均提到，培训不得超出现行义务教育课标规定的各学段要求，不得超出使用教科书的难度，不得超过所在地教学同期进度和要求，禁止在寒暑假培训下学期教科书的知识内容。禁止将初中的目标与内容提前至小学教学与测评，禁止将高中英语课标规定的知识类教学内容提前至初中教学与测评。

此外，语文科目还禁止将小学较高学段的目标与内容提前至小学较低学段教学与测评，化学科目禁止在九年级寒假之前及寒假期间进行系统的中考复习。数学、物理、化学和生物禁止使用繁、难、偏、怪的练习题。

“典型问题”则列举了超标内容。语文科目负面清单显示，在识字、写字方面，将生僻字、繁难字作为小学低学段识字与写字的教学内容属于超标。例如，教二年级上册《大禹治水》，要求学生默写“禹吸取了鲧治水失败的教训”中的“鲧”字。

在阅读方面，超过课程标准各学段学习目标与内容所规定的文体类型、文本难度及相应的学习要求属于超标。例如，要求小学低学段学生理解《滕王阁序》、要求小学生比较系统地掌握文言语法知识，如教四年级上册《精卫填海》，要求学生掌握“女娃游于东海”是状语后置句、或者要求初中生掌握《文心雕龙》中的文艺理论知识。

在写作方面，超过课程标准各学段学习目标与内容所规定的写作要求属于超标。例如，要求小学低学段学生写出含有多种表达方式、多种表现手法、结构复杂的文章。要求初一学生写出论证严密、论据典型、结构完整的议论性文章。

数学科目，一至三年级，万以上的数的认识（包括万以上的数的读法和写法、大小比较、应用等）、 分数单位的认识、多位小数的大小比较、异分母分数的大小比较、四位数及以上的加减法计算、超过两步的混合运算、运算律及其运用的问题等均属于超标内容。四至六年级，将循环小数化为分数、找出三个数的最大公因数和最小公倍数、较复杂的数的奇偶性应用问题、画反比例函数图像、立体图形的内表面等复杂的空间想象问题等均属于超标内容。七至九年级，运用旋转进行复杂的证明、研究同角三角函数之间的关系、计算人为编造的数据的极差等均属于超标内容。

英语科目中，要求一、二年级学生进行英语书写训练，在小学阶段讲授国际音标，要求学生掌握超出《义务教育英语课程标准（2011年版）》所规定的词汇要求等属于超标。

物理科目中，用统计观点认识温度、液体的表面张力、估测油酸分子的大小、分子热运动的平均动能、原子核的衰变及半衰期等均属于超标内容。

化学科目中，高中阶段的实验探究活动、正交实验法、呼吸作用和光合作用的化学方程式、焰色反应、浓硫酸和硝酸的氧化性等均属于超标内容。

生物科目中，有丝分裂调控和分化的分子水平机制、胚和胚乳的染色体倍性关系、食物中有机物的化学式或分子式、尿毒症的病理机制、生殖细胞的形成过程及发育机制等均属于超标内容。

教育部表示，负面清单将在实践中不断完善。各地要认真进行学习宣传，切实抓好组织实施，在做好校外培训机构学科知识培训内容备案工作的基础上，依据负面清单严肃查处超标超前培训行为，切实减轻中小学生过重课外负担。