李兰娟院士：“强基计划”培育未来基础医学拔尖创新人才

近日，浙江大学李兰娟院士在谈及将基础医学列入“强基计划”招生、培养范围的重要性和必要性时表示，“这一举措是紧紧围绕国家健康战略需求，培育面向未来的医学科技创新和健康领域的拔尖创新人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。”

人民网北京5月8日电 （记者何淼）近日，浙江大学李兰娟院士在谈及将基础医学列入“强基计划”招生、培养范围的重要性和必要性时表示，“这一举措是紧紧围绕国家健康战略需求，培育面向未来的医学科技创新和健康领域的拔尖创新人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。”

党的十九大报告中明确指出实施“健康中国”战略，没有全民健康，就没有全面小康。进入二十一世纪，我国人口较快增长，相应的健康医疗需求和健康产业需求不断提升。

据了解，生物医学经济已经成为科技经济转型的主要力量之一，是推动我国未来经济发展的重要引擎。同时随着转化医学和精准医学的蓬勃发展，一些具有明显学科交叉特征的新兴医学相关学科逐渐涌现，如医疗大数据、医疗人工智能、医疗工程技术等，成为健康领域发展的新趋势和新动力。

当今世界仍面临着许多重大的公共卫生和健康问题如新发传染病，新冠肺炎疫情给全球带来了极其严峻的挑战，严重威胁人民生命健康、社会和经济发展甚至整个人类群体的命运。

“战胜疫情，关键要靠科技，核心在基础。”李兰娟院士指出，在抗击新冠肺炎疫情过程中，快速精准诊断技术、疫苗研发、抗病毒药物、围绕发病机制和致病机理的研究和综合防治技术为科学防控奠定了坚实的基础，无论是治病救人还是防控病毒传染，都离不开基础医学研究支撑。

同样，随着智能化时代的到来，未来的医学发展与物联网、人工智能、大数据密不可分。医学的未来也将通过智能化的诊断、智能化的治疗、智能化的健康管理，提高人类的卫生水平。李兰娟院士表示，“基础医学的科技创新为国家应对重大健康和公共卫生问题提供应急研发能力的支撑和关键核心技术储备。”

恶性肿瘤、感染性疾病、神经精神疾病、呼吸系统疾病、心血管疾病和衰老相关等多种重大疾病一直是人类健康面临的巨大挑战，基础医学仍有许多重要的、关键的领域问题亟待取得重大突破。

李兰娟院士指出，“在全球化背景下，高素质的杰出人才培养成为提升我国综合实力与国际竞争力的关键因素。但健康领域具备医学、生物学、交叉学科背景和拔尖创新能力的复合型人才短缺，尽管健康产业潜力巨大，但人才队伍现状还不能很好适应新时代健康中国战略的需要。”

针对当前基础医学人才培养工作中存在的问题，李兰娟院士表示，改革现有人才选拔培养模式，探索建立符合基础医学学科特点的创新人才培养体系，将基础医学列入“强基计划”，选择若干所具备条件的高校，建立本科、硕士、博士衔接的培养模式，是对基础医学高层次拔尖人才培养的重大改革创新。

在招生、培养方面，李兰娟院士认为，通过改革招生录取方式，选拔一批真正潜心于疾病机制的基础性研究，有志于解决重大疾病防治问题的青年学生。通过科学设计培养目标和教学计划、实行分阶段动态选拔培养等措施，依托基础学科的支撑引领作用和多学科交叉融合，科教协同育人，加快培养具有家国情怀、国际视野、创新能力、人文素养和领袖潜质的复合型拔尖创新人才，成为未来生物医学和健康领域，推动疾病研究范式转变和颠覆性技术创新的领跑者。

李兰娟院士强调，基础医学专业“强基计划”的实施将为重大疾病防治的关键科技创新提供强有力的人才和智力支撑，为积聚后备人才提升我国医药卫生领域科技竞争力发挥独特和重要作用，造福人类健康。未来基础医学建设任重而道远，我呼吁更多的青年力量以严谨求实、开拓创新的态度勇攀高峰，在未来医学发展中展现中国力量！