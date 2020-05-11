港中大（深圳）启动广东等6省市综合评价报名

日前，香港中文大学（深圳）全面启动2020年广东、浙江、上海、山东、福建及江苏六省市综合评价报名。符合报名条件的考生，可登录港中大（深圳）官网，进入综合评价招生报名系统进行注册，根据系统提示完成报名申请。

日前，香港中文大学（深圳）全面启动2020年广东、浙江、上海、山东、福建及江苏六省市综合评价报名。符合报名条件的考生，可登录港中大（深圳）官网，进入综合评价招生报名系统进行注册，根据系统提示完成报名申请。

广东、上海、山东、福建及江苏的报名截止时间是5月31日，浙江省的报名截止时间是6月10日。对于选拔程序及考试时间安排，校方将视国家疫情防控情况安排而定，具体时间、形式和要求另行通知。

2020年，香港中文大学（深圳）将继续在广东、浙江、上海、山东、福建及江苏六省市实行“综合评价”和“普通高考提前批”的双轨制招生模式，也将进一步扩大招生人数。香港中文大学（深圳）的“综合评价”招生模式，具有以下几个特色：1、“综合评价”录取模式投放的专业与在普通高考提前批录取模投放的专业完全相同，17个本科热门专业全部面向综合评价考生开放；2、“综合评价”录取模式和普通高考提前批录取模式一样，均是大类试验班招生，无专业分差；3、在开展“综合评价”的六省市中，“综合评价”录取模式投放的计划数相较于普通高考提前批录取模式更多，选择“综合评价”模式被录取的机会更大；4、对通过“综合评价”模式录取的考生没有英语单科成绩的要求。

其中，广东高考需要满足——

1.具有2020年普通高等学校招生统一考试报名资格的优秀高中毕业生（含往届生）；

2.由于香港中文大学（深圳）课程以英文授课为主，非英语语言考生请慎重报考。

3.高中学业水平考试各学科等级须为BBB或ABC、AAC及以上

据悉，2020年香港中文大学（深圳本科招生新动向采用新型的更大类的招生模式，仅设置三个招生试验班——理科试验班、经济管理试验班、人文科学试验班。三个试验班将覆盖大学全部的17个本科热门招生专业。

2020年，香港中文大学（深圳）新增英语、数据科学与大数据技术两个本科招生专业。这意味着，2020年，香港中文大学（深圳）的本科招生专业将达到17个。

香港中文大学（深圳）的“综合评价”模式，是对考生素质的综合考量，高考成绩部分占60%、大学组织的校测占30%、高中学业水平测试成绩占10%。

5月10日上午11:00，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”邀请了香港中文大学（深圳）行政事务处处长/大学艺术中心主任/广东招生组组长黄顺真及该校优秀学生、家长代表做客线上访谈，届时，几位嘉宾将围绕该校教学环境、育人理念、专业培养以及就业趋势等方面畅所欲言，全方位带你了解港中深！扫描下方二维码看直播回顾。