华南理工大学5月12日学生返校

据华南理工大学发布通知，按照教育部和广东省教育厅关于2020年春季学期学生返校工作的部署和要求，结合广州市和学校疫情防控工作实际，经研究，华南理工大学定于2020年5月12日起安排学生分期分批有序返校。

据华南理工大学发布通知，按照教育部和广东省教育厅关于2020年春季学期学生返校工作的部署和要求，结合广州市和学校疫情防控工作实际，经研究，华南理工大学定于2020年5月12日起安排学生分期分批有序返校。

具体返校时间及相关要求由各学院通知每一位学生。请接到返校通知的同学按照要求返校并做好自我防护；未接到返校通知的同学暂不返校；目前尚在国（境）外的各类学生本学期一律不返校。