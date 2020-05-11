华南理工大学5月12日学生返校

据华南理工大学发布通知，按照教育部和广东省教育厅关于2020年春季学期学生返校工作的部署和要求，结合广州市和学校疫情防控工作实际，经研究，华南理工大学定于2020年5月12日起安排学生分期分批有序返校。
具体返校时间及相关要求由各学院通知每一位学生。请接到返校通知的同学按照要求返校并做好自我防护；未接到返校通知的同学暂不返校；目前尚在国（境）外的各类学生本学期一律不返校。
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
据华南理工大学发布通知，按照教育部和广东省教育厅关于2020年春季学期学生返校工作的部署和要求，结合广州市和学校疫情防控工作实际，经研究，华南理工大学定于2020年5月12日起安排学生分期分批有序返校。
具体返校时间及相关要求由各学院通知每一位学生。请接到返校通知的同学按照要求返校并做好自我防护；未接到返校通知的同学暂不返校；目前尚在国（境）外的各类学生本学期一律不返校。
南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接
本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068