广东警官学院举行学生返校疫情防控首次实战演练

5月6日上午，学院防控办在嘉禾校区举行演练部署及培训会，学院防控办及各小组负责人、学院各部门负责人、学生处及各学工系辅导员、技术系和治安系实验指导老师、实验中心实验员和部分参加演练的教职工共90余人参加会议，学院防控办主任、副院长范秀燎出席会议并讲话。

5月7日下午，广东警官学院党委书记、疫情防控领导小组组长张文彪带领班子成员检查了学生返校疫情防控首次实战演练准备情况，并召开会议研究改进方案。

5月8日上午,按照广东警官学院疫情防控领导小组批准方案，学院防控办组织实施首次实战演练，学院党委副书记、院长、防控领导小组常务副组长李华振担任演练现场总指挥，广州市公安局内保支队支队长陈丽琳、白云区嘉禾街党工委副书记许攀、广州市公安局内保支队大队长张松华、白云区均禾派出所副所长周亚魁、嘉禾街道党政办甘辉云主任、白云区嘉禾街社区卫生服务中心公共卫生部长吴晨玲、广州市公安局内保支队一级警长严季康、白云区均禾派出所民警陈庆棠等应邀到场观摩指导。

上午九时，实战演练开始，分“返校报到、实验设计、宿舍生活、食堂就餐、隔离观察”等五个模块依次进行，全实景布置各场景，全环节实操推进，全仿真疑似隔离观察，任务分工明确、流程细致紧凑、指令清晰顺畅、应急处置规范，历时一个半小时圆满结束。

演练结束连续召开了点评会和防控办工作会议。嘉禾街道领导、均禾派出所干警和嘉禾街卫生服务中心专家等4人先后发言，肯定了学院高度重视、准备工作充分、方案全面细致、流程安排合理、规格标准较高等优点，同时从物资器材储备、场所布置、消杀流程、人员技能等方面细致排查分析了存在问题和改进意见。李华振对他们实事求是的专业意见表示了衷心感谢，要求防控办抓紧复盘梳理，认真细致查漏补缺，修改充实演练方案，确保第二次演练完美无缺，确保学生返校工作更实更细。

学院党委委员许细燕、范秀燎、余宝贤，防控办各小组和相关部门负责人、各部门教职工和辅导员代表100多人全程参加演练。