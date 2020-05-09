【直播预告】五月聚焦一件事：综评来袭！你准备好了吗？

2020年度广东省综合评价录取的工作已经正式拉开帷幕，各大高校也陆续发布2020年综合评价简章。对于五月的重中之重——综合评价招生考试，家长和考生准备好了吗？

2020年度广东省综合评价录取的工作已经正式拉开帷幕，各大高校也陆续发布2020年综合评价简章。对于五月的重中之重——综合评价招生考试，家长和考生准备好了吗？

2019年，在广东开展综合评价招生的院校主要包括：北京外国语大学、浙江大学、中山大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学(深圳)、深圳北理莫斯科大学等11所高校。（2020年综合评价招生考试相关政策尚未公布，敬请留意广东省教育考试院信息。）

那么？

哪一类的考生应该重点关注综合评价招生考试?

各高校在招生录取方面较往年有哪些变化？

今年综合评价招生政策与往年有何不同?

在备考方面，考生需要注意哪些事项呢?

……

5月10日下午14：30，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”活动将邀请浙江大学广东招生组组长胡济安教授、北师港浸大招生办公室主任林群英、西交利物浦大学招生与就业发展办公室副主任王大伟做客演播室访谈，为各位考生、家长详解“何为综合评价、报考注意事项、哪类考生适合报考、需要做何准备等……”

此外，三位嘉宾还将介绍各自学校今年的招生政策、与往年的招录变化，并分享历届考生通过综评被成功录取的相关案例。本场活动将全程进行直播，大家可以扫描下方二维码，提前预约收看访谈直播↓↓↓

关于高校

【浙江大学】

浙江大学是教育部直属、省部共建的普通高等学校，是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的若干所重点大学之一。学校位于中国历史文化名城、世界著名的风景游览胜地──浙江省杭州市，其北依苏沪，东接甬港，南联闽粤，是中国东南沿海长江三角洲地区的重要城市。浙江大学在长期的办学过程中，以严谨的求是学风培养了大批优秀人才，以执著的创新精神创造出了丰硕成果，蜚声海内外，曾被英国著名学者李约瑟誉为“东方剑桥”。学校的学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大门类。

【北京师范大学—香港浸会大学联合学院】

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”，英文简称“UIC”)由北京师范大学和香港浸会大学于广东省珠海市携手合办，是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学。自2005年成立至今，北师港浸大已发展成为一所拥有独特教育理念的国际化大学，设有工商管理学部、文化与创意学部、人文与社会科学学部和理工科技学部四个学部，下设二十三个专业方向。北师港浸大拥有一支来自30多个国家和地区的优秀师资队伍，实施全英文教学，本科毕业生学成后获颁北师港浸大毕业证书和香港浸会大学学士学位，在国内外均获认可。

【西交利物浦大学】

西交利物浦大学是经中国教育部批准，由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的具有鲜明特色的新型国际大学，是中国目前唯一一所以理工管起步，强强合作，拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。 学校面向海内外招收本科生、研究生, 接受国外大学交换生，目前已有43个本科专业，35个硕士专业和16个博士专业，形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、建筑、城市规划与设计、人文社科、影视等的学科和保障体系，注册学生17000余人(包括在利物浦大学学习的学生)。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。

关于综评

综合评价录取这一升学途径让裸考低分的考生“逆袭”成为可能。如何转思维、抓机遇，通过综合评价录取助力考生“弯道超车”，直通名校?大家可扫描下方二维码，了解更多相关内容↓↓↓