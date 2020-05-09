5月10日，招生官＋学长＋家长带你360°了解香港中文大学（深圳）

5月10日上午11:00，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”将邀请香港中文大学（深圳）行政事务处处长/大学艺术中心主任/广东招生组组长黄顺真及该校优秀学生、家长代表做客线上访谈，届时，几位嘉宾将围绕该校教学环境、育人理念、专业培养以及就业趋势等方面畅所欲言，全方位带你了解港中深！

5月10日上午11:00，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”将邀请香港中文大学（深圳）行政事务处处长/大学艺术中心主任/广东招生组组长黄顺真及该校优秀学生、家长代表做客线上访谈，届时，几位嘉宾将围绕该校教学环境、育人理念、专业培养以及就业趋势等方面畅所欲言，全方位带你了解港中深！

此外，你最关心的“2020最新招生政策”、“广东省综合评价考试报考条件”、“学校往年分数线”、“志愿填报时需注意哪些”......等问题，本期访谈主讲嘉宾、香港中文大学（深圳）广东招生组组长黄顺真也会在线为你详解！

本场活动将全程进行直播，各位考生、家长可扫描下方二维码，提前预约收看访谈直播↓↓↓ 机会难得!各位考生及家长有哪些问题想要咨询?欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

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【走进香港中文大学（深圳）】

香港中文大学（深圳）是一所经国家教育部批准，按中外合作办学条例设立的大学。大学以创建一所立足中国、面向世界的一流研究型大学为己任，致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高层次人才。大学的办学特色是国际化的氛围、中英并重的教学环境、书院制传统、通识教育、新型交叉学科设置和以学生为本的育人理念。