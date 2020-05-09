广州初高中非毕业班5月11日返校，小学最早5月18日返校

8日，在广州市103场疫情防控复工复产新闻发布会（2020年春季学期第二批学生返校专场）上，广州市教育局副局长华山鹰透露，第二批返校的初一初二、高一高二学生以及部分具备开学条件的高校毕业班学生的返校工作已准备就绪，将于5月11日正式返校复课。

返校安排定了！受疫情影响，学生们经历了一个特殊的超长假期，4月27日，第一批返校的高三和初三学生已经返校。8日，在广州市103场疫情防控复工复产新闻发布会（2020年春季学期第二批学生返校专场）上，广州市教育局副局长华山鹰透露，第二批返校的初一初二、高一高二学生以及部分具备开学条件的高校毕业班学生的返校工作已准备就绪，将于5月11日正式返校复课。

初高中其他年级5月11日返校

目前，第二批返校的初一初二、高一高二学生以及部分具备开学条件的高校毕业班学生的返校工作已准备就绪，将于5月11日正式返校复课。

按照市委市政府的统一部署，其他年级的学生即将迎来返校，具体按三个类别安排如下：

基础教育阶段学生返校安排：

第2批，5月11日，初一、初二、高一高二的学生返校，

第3批，5月18日，小学四年级、五年级六年级学生返校，

第4批，5月25日，小学、一二、三年级学生返校。

幼儿园及特殊教育学校的学生返校返园的时间另行研究决定。幼儿园幼儿返校前，校外培训机构不得开展线下的教学活动。

大专院校的学生返校安排：

第1批：5月11日后，具备条件的大专院校和安排毕业班的学生返校。

第2批：5月18日后，大专院校其他年级可根据生源的特点、疫情防控的情况、防控物资的准备情况，安排学生分期分批错峰返校。

中职学校技工院校返校安排：

第1批：5月18日中职学校和技工院校的毕业班毕业年级学生，参加广东省职业院校学生技能大赛参赛的选手返校。第2批5月25日，中职学校2018级的学生技工院校，除了一年级和毕业班以外的其他学生返校。

第3批6月1日中职学校和技工院校的2019级的学生返校。

11日返校教职工和必须核酸检测的学生目前结果全阴性

为确保各批次学生返校工作平安有序，全市教育系统在认真总结第一批返校复学经验的基础上，查漏补缺，做细做实各类预案。严格落实校园安全管理措施，持续加强学生日常健康监测及卫生、用餐管理，加强对食堂、宿舍、教室等场所的消毒和通风。落实“日报告、零报告”制度，切实做好学生心理疏导和疫情防控宣传教育。

他透露，到目前为止，5月11日返校的全体教职员工和必须核酸检测的学生已做到“应检尽检”、一人不漏，目前结果全部为阴性。

【记者】郭苏莹 郑慧梓

【来源】南方＋