粤中小学放暑假 不晚于8月1日

5月7日，广东省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组印发了《关于做好2020年春季学期中小学教育教学工作的通知》，明确原则上中小学各年级暑假开始时间不得晚于8月1日。

南方日报讯 （记者/吴少敏 吴淑斌 钟哲）5月7日，广东省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组印发了《关于做好2020年春季学期中小学教育教学工作的通知》，明确原则上中小学各年级暑假开始时间不得晚于8月1日。

高三年级周末

可安排1天调课

3月2日起，全省中小学校开学并实施线上教育。《通知》提出，线上教育是2020年春季学期正常教学的组成部分，线上教育时长可纳入正常教学时长范畴。

学校要对学生居家学习情况进行摸底，对线上学习质量进行诊断评估，精准分析学情，区别不同学段、不同年级、不同班级、不同学科情况，有针对性地调整教学计划，切实做好线上教育和返校学习衔接。返校后要进行串讲复习，在确保每名学生都较好掌握所学知识的基础上，再进行新课程教学。

需要注意的是，因延迟开学耽误的教学时间，可采取适当延后暑期放假时间的方式补偿，原则上中小学各年级暑假开始时间不得晚于8月1日。秋季学期按正常的教育教学秩序安排。中小学各年级法定节假日不调课。除高三年级周末可以安排1天调课外，其它年级周末不得调课。

省教育厅有关负责人提醒，考虑到小学阶段“零起点”教学，各地各校可因地制宜、因校制宜通过调整学科教学和综合实践活动安排、延后暑假放假时间、利用校内课后服务时间每天增加1—2个课时等方式调整小学教学安排。

20地市公布中小学

返校复课时间表

4月27日，首批（高三初三）学生正式返校复课。记者梳理发现，截至5月7日，全省20个地市公布了中小学其他年级返校复课时间，广州暂未确定。

此前，省教育厅通知，5月11日后，各地根据疫情防控情况安排中小学其他年级学生返校。在返校时间统筹上，要坚持以市为主，上下协同，原则上同一县域内中小学校两周内完成学生返校。

从已公布时间的20个地市来看，初二、高二年级学生将在5月11日后返校复课。其中，阳江、清远、深圳、珠海、湛江等市，除了初三、高三以外的中学学生都将于5月11日统一返校，梅州、惠州、韶关、河源等市则安排初二、高二在5月11日开学，初一、高一返校时间有所推迟。

此外，各地小学生返校时间划分为两至三批，返校时间间隔在2—7天不等。其中，深圳、珠海、阳江、清远、湛江、揭阳的小学一至三年级返校时间为5月18日，四至六年级的返校时间为5月11日；梅州、惠州、河源的小学返校时间分为三批；韶关则要求小学1至4年级5月底以前返校。