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划重点|快速读懂《华工2020年强基计划招生简章》

2020-05-08 08:19 来源：南方网 柯丹洁
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　　为积极探索多维度考核评价模式，逐步建立基础学科拔尖创新人才选拔培养的有效机制。日前，教育部印发了《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（也称“强基计划”）。意见提出，自2020年起，不再组织开展高校自主招生工作，强基计划在部分“一流大学”建设高校范围内遴选高校开展试点。

　　近日，各校强基计划招生简章陆续公布，南方网推出【柯大侠招生简章阅读笔记】-华南理工大学2020年强基计划招生简章，跟考生家长一起划重点。

编辑： 罗予岐

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