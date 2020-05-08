广东20地市明确中小学返校复课时间，最全时间表梳理

对广东娃来说，漫长的寒假从冬天延续到夏天，学生的返校时间终于越来越近了。记者梳理发现，4月27日首批（高三初三）学生返校复课后，全省已有20个地市公布了中小学其它年级返校复课时间，广州暂未有时间表。

5月7日，广东省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组印发《关于做好2020年春季学期中小学教育教学工作的通知》，明确原则上中小学各年级暑假开始时间不得晚于8月1日，法定节假日不调课。

对广东娃来说，漫长的寒假从冬天延续到夏天，学生的返校时间终于越来越近了。记者梳理发现，4月27日首批（高三初三）学生返校复课后，全省已有20个地市公布了中小学其它年级返校复课时间，广州暂未有时间表。

此前省教育厅通知，5月11日后，各地根据疫情防控情况安排中小学其他年级学生返校。在返校时间统筹上，要坚持以市为主，上下协同，原则上同一县域内中小学校两周内完成学生返校。

从已公布时间的20个地市来看，初二、高二年级学生将在5月11日返校复课。其中，阳江、清远、深圳、珠海、湛江等市，除了初三、高三以外的中学学生都将于5月11日统一返校，梅州、惠州、韶关、河源等市则安排初二、高二在5月11日开学，初一、高一返校时间有所推迟，进行错峰。

同时，各地市小学阶段学生返校时间差异较大，将小学划分为两至三批，返校时间间隔在2至7天不等。其中，深圳、珠海、阳江、清远、湛江、揭阳小学1至3年级返校时间为5月18日，4至6年级返校时间为5月11日；梅州、惠州、河源的小学生返校时间分为三批；韶关则要求小学1至4年级5月底以前返校。

广东省疾病预防控制中心提醒，学生和教职工返校后，需积极配合教学或办公区域的体温探测，身体不适时不要上班、上学。学校也应密切监测学生和教职工的健康状态，做好缺勤、早退、请假记录，如发现可疑症状者，应及时上报，同时配合当地医疗卫生机构做好密切接触者管理和消毒等工作。

【记者】吴少敏 吴淑斌

【制图】丁薇薇

【来源】“广东教育头条”南方号