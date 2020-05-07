今明年国企将扩招毕业生

日前，省人力资源和社会保障厅、省国资委联合印发了《广东省促进国有企业吸纳高校毕业生就业工作方案》（以下简称《方案》），明确要充分发挥国有企业吸纳高校毕业生就业的引领示范作用，今明两年国有企业招收大专以上应届高校毕业生要实现一定比例的增长，并适当向困难家庭高校毕业生倾斜。

南方日报讯 （记者/黄叙浩 通讯员/粤仁宣）日前，省人力资源和社会保障厅、省国资委联合印发了《广东省促进国有企业吸纳高校毕业生就业工作方案》（以下简称《方案》），明确要充分发挥国有企业吸纳高校毕业生就业的引领示范作用，今明两年国有企业招收大专以上应届高校毕业生要实现一定比例的增长，并适当向困难家庭高校毕业生倾斜。

《方案》明确，国有企业招聘大专以上应届高校毕业生，除涉密等不适宜公开招聘的特殊岗位外，应当实行公开招聘。招聘信息除通过本单位网站或其他网站、宣传媒介等渠道发布外，应在企业所属层级的政府人力资源社会保障部门网站信息公开专区发布，省属国有企业通过广东省紧缺人才供求信息平台（广东省人才市场网http：//www.gdrc.com）广东国企招聘专区发布。人力资源和社会保障部门也将加大对国有企业招聘的服务力度，通过组织开展专场供需活动、人才洽谈会等措施，促进国有企业和高校毕业生供需双方的对接。

在“兜住底线”+“精准帮扶”援就业方面，通过落实社会保险补贴、岗位补贴扶持政策，鼓励国有企业挖掘和提供一批有一定技术含量和管理水平的岗位，通过组织专门招聘等方式，精准助力困难家庭高校毕业生就业。同时，按照就业援藏、援疆部署要求，由国有资产监管部门统筹一定数量的岗位，用于公开招聘对口援助地区少数民族高校毕业生就业。

此外，对国有企业按要求完成招聘高校毕业生就业工作的，人力资源和社会保障部门提供“优粤卡申办”、人才落户等“一站式”服务；对重点用工企业，安排服务专员“面对面”解决人力资源领域各项需求，充分调动企业的积极性。把国有企业吸纳高校毕业生就业纳入国有企业相关考核内容，强化企业的主体责任。

同时，省人力资源和社会保障部门还将统筹组织实施大规模招聘行动、民营企业就业支持行动、事业单位公开招聘专项行动、人社系统事业单位招聘专项行动、高校毕业生创业促进计行动、“三支一扶”基层服务行动、基层就业服务岗位历练行动、万名高校毕业生就业见习行动、高校毕业生技能提升行动等专项行动，全方位拓渠道、优服务、强保障，确保我省高校毕业生就业水平总体稳定。