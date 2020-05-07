中大华工启动今年“强基计划”

根据教育部在今年1月印发的《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，自2020年起，不再组织开展高校自主招生工作，强基计划在部分“一流大学”建设高校范围内遴选高校开展试点。

备受瞩目的“强基计划”陆续启动了！6日，中山大学和华南理工大学公布了2020年“强基计划”招生简章。其中，中大招生计划为150人，华工招生计划90人。记者梳理发现，与以往的自主招生不同，强基计划采取高考成绩和学校考核加权排名的方式选拔人才，并将采用专属人才培养模式。

根据教育部在今年1月印发的《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，自2020年起，不再组织开展高校自主招生工作，强基计划在部分“一流大学”建设高校范围内遴选高校开展试点。

中大▶▷9专业招生150人

中大强基计划今年计划招生150名，要求考生“综合素质优秀或基础学科拔尖，具有强烈的专业兴趣，并有志于将来从事相关领域科学技术工作，高考成绩优异”，且高考成绩必须达到所在省份的一本线。招生专业包括数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、汉语言文学（古文字学方向）、历史学、哲学、基础医学。面向北京、天津、河北等29个省份招生。

考生可在5月9日至31日登录中大强基计划报名平台完成网上报名。7月26日前，将公布入围考核考生名单。7月31日至8月1日，将安排入围考生进行面试和体质测试。面试采取专家、考生“双随机”抽签的方式，主要对考生的理想信念、家国情怀、学科兴趣、培养潜质等方面进行综合考核，测试全程录音录像。体质测试科目为50米跑。

招生简章显示，中大强基计划的综合成绩折算办法为：综合成绩=高考成绩（不含任何政策加分，折算成百分制）×85%+中大考核成绩（百分制）×15%。

中大将于8月5日前公布录取名单。被正式录取的考生不再参加生源所在省份后续高考志愿录取，未被录取的考生可正常参加生源所在省份后续各批次高考志愿录取。

华工▶▷分两类招生，面试有区别

华工投放招生计划的三个专业均为理科，数学类、化学类和生物技术各有30个计划，共计划招生90人。有两类考生可以报名参加，第一类是高考文化成绩达到所在省（自治区、直辖市）第一批本科录取控制分数线的考生，第二类为获得全国中学生五大学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖、二等奖的考生，并且高考文化成绩达到第一类考生标准。

华工将在7月27日至8月4日期间举行学校考核（含面试和体质测试），学校考核工作方案可能将视本地疫情防控情况作出相应调整，届时会再进行通知。面试内容分为两种，对于第一类考生，主要考察考生对所报专业的兴趣、分析问题和解决问题的能力以及创新思维等。对于第二类考生，该校将单独组织相关学科专家进行专业面试，主要考察考生在相关学科领域的专业知识掌握程度、逻辑思维与创新能力等。

需要留意的是，考生综合素质档案将提供给面试专家作为面试评分中重要参考依据之一，其中政治思想品德考核不合格者不予录取。报考考生还须参加体质测试，主要考察学生的基本身体素质，考生在身体指数、肺活量、坐位体前屈、50米跑和立定跳等五项中限选三项，其中两项及以上项目不及格者不予录取。

招生简章指出，华工强基计划综合成绩=高考文化成绩（不含任何政策加分）×85%＋学校考核成绩/100×750×15%，高考文化成绩满分非750分的省份按照750分折算。

培养模式▶▷采用专属培养模式和动态管理

两所高校均明确，强基计划学生将采用专属的人才培养模式，录取考生入学后原则上不允许转专业。

中大相关负责人介绍，该校强基计划学生具有专属发展通道，专门制定单独的本科、硕士、博士有效衔接的培养方案。课程上建设强基专属模块、科研上设立强基专属课题、保障上设立强基专属经费。奖学金评审、免试推荐研究生、直博、公派留学等方面，按教育部指导意见给予政策倾斜。学校各类重点实验室、科研基地向强基计划学生开放。

中大强基计划实行年度考核及动态进出机制。每学年结束后根据学生绩点、科研训练表现等方面综合考核进行动态管理，本科阶段分流与考核淘汰的学生转入普通本科生培养。有志向、有兴趣、有天赋且学业成绩优秀的普通录取本科生可选拔补入强基计划。

华工相关负责人则表示，该校对强基计划学生实施动态管理，在第三学期初、第五学期初对学生进行综合评价，排名后15%的学生需参与答辩。答辩成绩排在后50%的学生，原则上回本专业普通班就读。

华工强基计划采用“3+1+X”培养模式，即学生前三年学习本科课程，夯实基础学科能力素养；第四年可提前进行研究生课程学习，完成本科毕业设计（论文）；从第五年起取得研究生学籍，攻读硕士或博士学位。

据悉，华工强基计划还将为学生提供优越的激励和配套措施，实现“三个一”，即在本科期间均有至少一次出国（境）学习经历，至少参加一项大学生创新创业训练计划项目，至少有一次独立作学术报告的经历。