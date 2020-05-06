“广一测”参考分值出炉，一档为双一流大学录取总分参考值

5月5日，记者获悉，广州市普通高中毕业班综合测试（一）（广一测）教学质量监测与统计分析报告出炉。

5月5日，记者获悉，广州市普通高中毕业班综合测试（一）（广一测）教学质量监测与统计分析报告出炉。

五档分数值如下：

本次广州一测教学质量监测与统计分析报告显示：一档分数为“双一流”大学录取总分参考值；二档为较好的一本大学，且有机会冲击“双一流”大学的录取总分参考值；三档为一本大学录取总分参考值；四档是本科录取总分参考值；五档是专科录取总分参考值。

据了解，作为全市调研性质的测试，本次广州一测的数据主要用于教育教学质量监测。为了科学有效地实施质量监测，广州一测的数据统计分析只提供总分参考值，不划预测录取分数线。总分参考值是一种录取可能性，分值上下都有录取的可能性，不是绝对的录取分数线。

五项参考分值测算运用到的主要数据有:广州应届考生总数、全省招生计划数、去年实绩、历年录取比例常模等。根据上述数据，结合广州多年经验常模、本届高中毕业年级三年来的教学状况、广州各类学校教育能力常模、全省各地高中办学的发展水平，综合分析得出教学质量监测分析。

五项分数值不是简单的模拟划线，而是突出体现教育激励功能，其主要作用在于激励学生在自己现有测试基础上，找准切实可行的目标，努力再提高一步。

【记者】马立敏

【来源】广州教育头条