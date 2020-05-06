拥抱未来：在线教育打开发展新空间

广州市民何女士正在为5岁的孩子四处寻觅早教课程。“幼儿园还没有开课，寒假报名的英语早教课程、绘画兴趣班不能正常上课，幸好有一些课程转成了网上教学。”

广州市民何女士正在为5岁的孩子四处寻觅早教课程。“幼儿园还没有开课，寒假报名的英语早教课程、绘画兴趣班不能正常上课，幸好有一些课程转成了网上教学。”

在AI哇一机器人学研中心，与广东科学中心携手推出的青少年机器人教育公益直播课正在紧张筹备中，智能机器人教育将搬到线上。直播课程主要面向对智能机器人感兴趣的青少年，开展线上科技教育推广。

新冠肺炎疫情突如其来，积淀多年的在线教育却迎来爆发，新一轮资本竞逐的风口正在形成。在创新和科技的驱动下，广东在线教育行业不断取得新突破，实现更丰富线上教育场景。

风口起舞

需求爆发式增长

疫情期间，“停课不停学”的诉求让用户和资本市场对在线教育认可度快速升温。记者采访发现，教育培训机构向线上大迁徙，在线教育行业成为资本加速涌入的新风口。

中国青少儿英语在线教育品牌VIPKID在今年1月发布在线直播课品牌“大米网校”，宣布获得腾讯、红杉资本、黑马纵横8000万美元A轮投资。

不久前，猿辅导在线教育宣布完成了新一轮10亿美元融资，估值达到78亿美元，由高瓴资本领投，腾讯、博裕资本和IDG资本跟投。IT在线教育品牌奈学教育亦宣布完成数千万元天使轮融资。

业内人士表示，疫情对开学延迟的影响，为线上教育带来流量红利，并加速行业渗透率。由于中小学以及线下的校外教育培训机构为防止疫情扩散而纷纷停课，在线教育相对于线下机构的优势和便捷性得以体现。随着接触的增加，家长对在线教育也有了全新认知。

艾媒咨询发布的数据显示，2020年中国在线教育用户规模将达到3.09亿人，K12在线教育（学前教育至高中教育）用户规模将达3765.6万人。随着社会对教育重视程度的提高，K12在线教育市场规模将持续扩大。在新冠疫情下，大量学习需求涌入在线平台，K12在线教育平台共享优质教学资源的优势更加凸显，获得广大学生家长认可。

在艾媒咨询CEO张毅等专家看来，面对爆发式增长的用户需求，广东发展在线教育拥有更好的环境和土壤。“广东省在线教育普及程度相对其他地区更高，普及率和意识都走在前面。同时，教学模式多样化水平高，学生选择相对更加丰富。以广州、深圳为代表的地区，在线教育机构活跃，腾讯、网易等大型互联网公司也为产业提供了良好的平台技术支撑。”张毅说。

加速转型

AI算法辅助在线教育探路新模式

AI哇一机器人学研中心教师周育红副教授告诉记者，他们将于5月16日与广东科学中心合作推出青少年机器人教育公益直播课，聚焦对智能机器人感兴趣的6—18岁青少年，开展线上科技教育推广。AI哇一机器人学研中心是华南理工大学师生共创，面向青少年的优质机器人教育平台，此次与广东科学中心强强联合，将充分发挥人才优势和资源优势，希望在线上机器人教育领域探索新模式。

这是线下课程向在线教育转移的新场景。张毅表示，经历疫情的洗礼，在线教育逐渐改变过去单一录播的教学模式，呈现多样化趋势，大班双师直播、小班直播、AI教学等新模式频出。

面对疫情对线下课程的影响，传统辅导课程向线上转化成为教育机构转型的必然方向。作为广州市第一家引入风险投资的民办教育机构，卓越教育有关负责人告诉记者，在疫情的影响下，该机构寒假小班辅导的线上转化率为85%，寒续春的续读率为82%；个性化辅导的寒假课程转化率亦达到90%以上。

随着在线教育平台的用户需求量激增，对师资供给和平台的技术实力也带来挑战。面对疫情期间的流量压力，卓越紧急召集了线下超过1000名老师备课调试，同时，紧急采购线上教学设备并分别邮寄到老师家中，以确保老师们有足够的设备开展线上教学。

同时，用户对在线教育的课程内容也提出了更高要求。在线教育行业正逐渐向科技感更强、用户个性化定制的方向转型。AI、大数据、生物特征识别等技术正逐渐运用在K12在线教育中，如“松鼠Ai 1对1”运用策略性AI算法开发自适应学习引擎，可实时掌握学生学习状态，精准匹配学习内容，有利于提高学生学习效率。

“相信随着疫情结束，会有更多的家长主动选择在线教育。”VIPKID有关负责人刘晓旭说，在线教育的教学和授课模式不断迭代发展，新技术新科技大规模应用于在线教育，使得在线教育能够快速发展，达到与线下教育一样甚至超越线下的教学场景和效果，真正做到因材施教。

南方日报记者 唐子湉 李凤祥 张艳