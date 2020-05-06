广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

佛山出台校园体育锻炼最新指引：保持2米以上间距可不戴口罩

2020-05-06 08:57 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　在校期间体育课怎么上？需要戴口罩吗？为加强对疫情防控期间学校体育工作指引，推动学校体育教学常态化，日前，佛山市教育局发布《关于做好疫情防控期间学校体育工作的通知》（下称《通知》），对体育锻炼的课前准备、场地设施、口罩佩戴、安全间距、教学内容等作出了要求。

　　《通知》提出，疫情防控期间学校体育工作应以预防为主、安全至上；循序渐进、科学把握；合理安排、遵循规律为原则，各学校要因地制宜、因材施教，根据学校体育场地、设施、器材实际，开展有针对性运动项目，分类、分批、错锋设计体育课、体育大课间和体育项目。

　　《通知》明确，学生参与体育课、体育大课间、体育训练等户外运动时，在相互间保持安全间距前提下，经校卫生健康副校长和校医同意，可不戴口罩，运动前正确存放口罩，运动完毕，待呼吸平稳、洗手后及时戴口罩。

　　安全间距多少为宜？《通知》提醒，学生不密集站队，学生之间间距保持2米以上，不面对面站立。整体行进时建议采取一路纵队，前后距离建议在2米以上；如确需并排行进时，左右间隔建议在2米以上。同时，在教学、训练过程中师生尽量做到不闲谈，要避免面对面说话。体育教师在指导学生时，距离不少于2米，避免正面面对学生。

　　此外，体育老师要充分做好课前准备，询问学生身体状况，检查好场地、器材，掌握应急处置预案。有发热症状的学生应及时报告学校防疫小组，有其他身体不适者应安排见习。在教学、训练过程中，如发现学生身体有异常情况（发热、乏力、干咳及胸闷等症状），须按照学校相关工作指引进行处置。

　　“各学校要引导学生积极参与体育锻炼，确保学生校园一小时体育锻炼，增强自身体质。同时要加强家校联动，指导学生利用家庭现有条件进行科学的居家锻炼。”佛山市教育局相关负责人表示，校园体育锻炼开展要坚持学校教育教学和疫情防控两手抓，始终把师生生命安全和身体健康放在首位，发挥学校体育育人功能，增强学生体质，提升学生体能和机体免疫力，调节情绪和预防近视。

　　“各区教育局要成立以体育教研员、体育骨干为主的专家指导委员会，指导疫情期间学校体育课、体育大课间、体育训练和居家训练，做好疫情防控工作，确保各项工作万无一失。 ”该负责人说。

　　【南方日报记者】王雅铄

　　【通讯员】林建娜

　　【来源】“佛山大课堂”南方号

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第7期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235