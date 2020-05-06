佛山出台校园体育锻炼最新指引：保持2米以上间距可不戴口罩

在校期间体育课怎么上？需要戴口罩吗？为加强对疫情防控期间学校体育工作指引，推动学校体育教学常态化。

在校期间体育课怎么上？需要戴口罩吗？为加强对疫情防控期间学校体育工作指引，推动学校体育教学常态化，日前，佛山市教育局发布《关于做好疫情防控期间学校体育工作的通知》（下称《通知》），对体育锻炼的课前准备、场地设施、口罩佩戴、安全间距、教学内容等作出了要求。

《通知》提出，疫情防控期间学校体育工作应以预防为主、安全至上；循序渐进、科学把握；合理安排、遵循规律为原则，各学校要因地制宜、因材施教，根据学校体育场地、设施、器材实际，开展有针对性运动项目，分类、分批、错锋设计体育课、体育大课间和体育项目。

《通知》明确，学生参与体育课、体育大课间、体育训练等户外运动时，在相互间保持安全间距前提下，经校卫生健康副校长和校医同意，可不戴口罩，运动前正确存放口罩，运动完毕，待呼吸平稳、洗手后及时戴口罩。

安全间距多少为宜？《通知》提醒，学生不密集站队，学生之间间距保持2米以上，不面对面站立。整体行进时建议采取一路纵队，前后距离建议在2米以上；如确需并排行进时，左右间隔建议在2米以上。同时，在教学、训练过程中师生尽量做到不闲谈，要避免面对面说话。体育教师在指导学生时，距离不少于2米，避免正面面对学生。

此外，体育老师要充分做好课前准备，询问学生身体状况，检查好场地、器材，掌握应急处置预案。有发热症状的学生应及时报告学校防疫小组，有其他身体不适者应安排见习。在教学、训练过程中，如发现学生身体有异常情况（发热、乏力、干咳及胸闷等症状），须按照学校相关工作指引进行处置。

“各学校要引导学生积极参与体育锻炼，确保学生校园一小时体育锻炼，增强自身体质。同时要加强家校联动，指导学生利用家庭现有条件进行科学的居家锻炼。”佛山市教育局相关负责人表示，校园体育锻炼开展要坚持学校教育教学和疫情防控两手抓，始终把师生生命安全和身体健康放在首位，发挥学校体育育人功能，增强学生体质，提升学生体能和机体免疫力，调节情绪和预防近视。

“各区教育局要成立以体育教研员、体育骨干为主的专家指导委员会，指导疫情期间学校体育课、体育大课间、体育训练和居家训练，做好疫情防控工作，确保各项工作万无一失。 ”该负责人说。

【南方日报记者】王雅铄

【通讯员】林建娜

【来源】“佛山大课堂”南方号