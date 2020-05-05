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定了！惠州各年级返校时间公布

2020-05-05 08:38 来源：南方网
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　　5月4日，惠州市新冠肺炎疫情防控办学生返校复课工作专班公布了2020年春季学期高三（初三）以外其他年级学生返校复学时间。具体安排如下：

　　5月11日，高二、初二和小学五、六年级学生返校。

　　5月13日，高一、初一和小学三、四年级学生返校。

　　5月18日，小学一、二年级学生返校。

　　5月11日后，具备条件的高校可安排毕业班的学生返校。

　　5月18日后，高校其他年级、技工院校和中职学校可安排学生分期、分批、错峰返校。

　　幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园（校）复学时间另行研究确定。

　　来源：南方+

编辑： 潘沈思

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