省教育厅推出全天候高校毕业生就业服务

疫情防控期间，广东高校毕业生就业服务不打烊，网上招聘不停歇！省教育厅从毕业生招聘、就业服务等方面推出多条措施，充分发挥线上招聘、线上签约、线上办理就业手续的一站式服务作用，帮助高校毕业生顺利就业！

疫情防控期间，广东高校毕业生就业服务不打烊，网上招聘不停歇！省教育厅从毕业生招聘、就业服务等方面推出多条措施，充分发挥线上招聘、线上签约、线上办理就业手续的一站式服务作用，帮助高校毕业生顺利就业！

今天，又有好消息带给大家！4月29日至5月30日，省教育厅将依托广东省大学生就业创业智慧服务平台开展广东省2020届高校毕业生“聚力引才 启程未来”公益网络招聘活动。每天24小时全天候、全流程、一站式网上校园招聘等您来，还在找工作的同学们千万别错过。

活动地址

https://job.gdedu.gov.cn/student/#/topic/jobFairList?id=133

组织机构

主办单位：广东省教育厅（广东省大学生就业创业智慧服务平台）

承办单位：省内各高校毕业生就业网

协办单位：智联招聘

活动时间及平台

活动时间：2020年4月29日至5月30日

官方平台：广东省大学生就业创业智慧服务平台

平台网址：http://job.gd.gov.cn

协办平台：智联招聘

平台网址：https://xiaoyuan.zhaopin.com/

参与方式

本次活动将依托平台采取线上模式开展，广东省大学生就业创业智慧服务平台上将设“聚力引才 启程未来”公益网络招聘活动专题，全省高校毕业生和用人单位通过平台进行线上供需对接。智联招聘平台上也将开设“聚力引才 启程未来”公益网络招聘活动专题活动专栏。

各用人单位可登录广东省大学生就业创业智慧服务平台（https://job.gdedu.gov.cn/comp/#/login）发布本单位优质就业岗位，活动期间省教育厅将根据毕业生提交的岗位和用人单位的用工需求精准匹配推送给全省高校毕业生。

企业操作流程

通过省平台、高校就业网、智联招聘进入省智慧服务平台

点击企业招聘注册（邀请码可为空）

填写用人单位信息提交认证

根据用人单位需求发布岗位信息

将岗位加入活动专题

点击简历管理查看

选择毕业生进行邀约面试

高校毕业生操作流程

打开平台网站-智慧招聘栏目

点击学生求职，微信扫码登录

点击毕业生求职个人中心

完善个人简历并在线投递

通过个人中心查看推送信息

查看面试邀约信息

成功通过面试，网签三方协议

温馨提醒

各用人单位要积极实行网上面试、网上签约、网上报到，适当延长招聘时间，推迟体检时间；要及时查阅并处理学生投递的简历；要积极给我省高校毕业生营造良好就业环境，严禁就业歧视，坚持一视同仁和公平就业原则，对不同教育形式的高校毕业生提供平等就业机会，不得设置与职位要求无关的应聘条件。

来源：广东省教育厅