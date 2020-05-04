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在学校过“五一”！顺德师生返校首个假期这样过

2020-05-04 08:34 来源：南方网 蒋晓敏
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　　5月3日是今年“五一”假期的第3天。由于疫情防控的需要，顺德首批近5万名教职工和学生留在学校实施封闭式管理，共同度过了特别的“五一”假期。

　　加强线上和线下教学衔接、食堂加菜、看电影做运动、强化心理疏导……记者获悉，“五一”期间，顺德各学校从学、食、思等各方面做好保障，确保疫情防控和教育教学工作平稳有序进行。

　　学生：劳逸结合，科学备战

　　初三、高三学生回归校园后，学习模式从线上切换到线下模式。针对不同学生心理上的适应程度不一，以及居家线上学习效果参差不齐的情况，各学校努力加强线上线下教学衔接。

　　在顺德一中，连接学生宿舍和教学楼的风雨连廊中，高三各个班级宣战高考的标语口号高高挂起。学校还提出“开学就是决战，起点就是冲刺”的口号，学生们争分夺秒、奋力拼搏的劲头十足。

　　返学后，顺德一中高三年级开展了线上教育诊断评估，进行了精准评估，并以备课组为单位，专门拟定了线上课程与线下课程的衔接计划。

　　顺德德胜学校则要求各个科系、备课组要在摸清学生线上教学的情况下，制定详细的线上和线下教学的衔接计划。对于线上教学中落下的学生，制定有针对性的个别辅导，进行帮扶。

　　学生的心理状态也是各个学校关注的重点。目前，顺德要求每所学校至少有1名专业的心理健康教师进驻，对首批复学返校的教职工、学生心理健康状态进行全面排查，评估师生心理健康状况。同时，对学生进行全覆盖的心理辅导，通过谈心谈话等方式为学生纾困解压。

　　顺德德胜学校相关负责人表示，学校心理系制定了科学的心育课程总规划，并在开学第一周完成了所有班级的心理健康普查，全面开启了心理咨询室，用专业的知识帮助学生缓解学习带来的心理压力。

　　勒流中学则建立“学生-班级心理委员-班主任-心理教师”的“四级联动”疫情心理防护工作机制，并针对部分学生的焦虑情绪特别安排心理疏导，目前师生的精神状态良好。

　　除了心理疏导，各学校还采用劳逸结合的方式，让学生既能努力冲刺，又充分保证休息、睡眠的时间。“五一”假期期间，顺德一中计划安排学生在教室里看一场电影，由各班自行选择学生喜欢的影片，让他们充分放松，为下一周的奋战加满油。

　　教师：加强人文关怀，做好心理疏导

　　在返校第一天，为了缓解高三学子紧张的备考压力，德胜学校高三班主任们为同学们准备了复学加油红包，小小红包，温情满满，高三学子们也备受感动和鼓舞。

　　事实上，在这场返校防疫战中，老师们肩负着疫情防控和教育教学的双重压力。如今他们也要住校实施封闭式管理，做好他们的心理疏导工作同样重要。

　　顺德德胜学校相关负责人表示，老师们很有大局意识，毕业班所有老师都表示深切理解和大力支持学校的封闭管理，并克服种种困难，积极配合学校封闭管理的各项防控工作。

　　对于家庭确有困难的老师，学校采取了“家—校”点对点闭环管理、同备课组老师代课、帮助双职工家庭解决生活问题等形式，在严格执行上级防控纪律的同时，彰显学校的人文关怀，保证学校教育教学的顺利开展。

　　“学校为老师专门设计了封闭管理期间的心理疏导课程。同时在做好防控措施的前提下，开展形式多样的交流活动，如打篮球、羽毛球、跑步等体育运动，通过运动释放工作压力。”上述负责人表示，学校还通过为老师们提供餐后水果，派发宵夜券和甜品券等形式，让老师们在紧张的工作之余，享受轻松时刻，舒缓压力。

　　顺德一中相关负责人则表示，为了保障学生顺利返校复学，高三的老师们付出了很多，奉献了很多，牺牲了很多，学校也会给予老师们更多的人文关怀，包括帮助教师们解决全封闭管理可能遇到的各种困难，以及关心教师们的身体健康，每天为他们提供老火汤和水果，保证他们的营养供应，开放篮球场、羽毛球场和乒乓球室，鼓励教师们锻炼身体等等。

　　据了解，因为疫情的特殊要求，顺德一中共有11位教师将孩子带回学校一起返校封闭管理，学校也努力关注教师子女们的需求，为孩子们在特殊时期的成长提供助力。

　　用餐：保障安全，加强营养

　　封闭式管理期间，学生的用餐问题也备受家长关注。据悉，顺德区市场监管局近日共组织各镇（街）政府快检实验室和3台移动快检车共对37家学校食堂和2家集中配餐单位开展食用农产品快速检测，共计检测378批次，检测合格378批次，合格率100%。

　　5月1日，顺德区委副书记、区长彭聪恩到负责容桂街道4所中学约2700名师生配餐服务的佛山市满誉餐饮服务有限公司调研时表示，希望该企业加快组建一支实力更强劲的检测队伍，以最高标准、最严要求仔细检测从食材采购到配餐出品的每一个环节，确保企业服务的广大师生吃得安全、吃得放心。

　　配有食堂的学校则多方面加强保障学生的营养。在顺德一中，除了学生的一日三餐外，还专门为学生准备了丰盛的课间餐如面包、鸡蛋等，晚上为学生提供了甜品、鸡腿、鸡翅等。考虑到有学生反映菜式较单调，仅有A/B餐供选择，顺德一中加码推出特色餐，基本餐增加了十多个菜式，满足学生在饮食的个性化需求。

　　来源：南方+

编辑： 潘沈思

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