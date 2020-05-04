深圳中考报名5月6日起开始，注意事项看过来

小南近日从深圳市教育局了解到，今年深圳中考报名定于5月6日—5月15日进行，考试时间为7月20日、21日。

小南近日从深圳市教育局了解到，今年深圳中考报名定于5月6日—5月15日进行，考试时间为7月20日、21日。

今年，深圳市应届初中毕业生仍在就读学校集体办理报名手续。 受疫情影响，今年具有深圳户籍往届生、在市外就读的深圳户籍应届初中毕业生采用网上报名方式进行报名。

深圳2020年中考报名条件

一、具有深圳市户籍的初中毕业生，可以在深圳报名参加中考。

二、具有深圳市初三学籍的随迁子女可以报名参加中考，同时符合以下条件的，可以参加相应的公办普高、民办普高和中职学校的划线录取。

（一）父亲或母亲在我市具有合法稳定职业；

（二）父亲或母亲在深圳市具有合法稳定住所；

（三）父亲或母亲持有有效《深圳经济特区居住证》；

（四）父亲或母亲在深圳市缴纳基本养老保险及基本医疗保险，且至少其中一个险种累计缴费满3年，社保累计年限计算截至2020年8月31日；

（五）随迁子女在深圳市具有3年完整初中学籍。

不符合上述条件但具有深圳市初中学籍的随迁子女，可以在深圳市参加中考，但仅限于参加民办普高补录或中职学校注册入学。

三、高中阶段学校在校生不得报名

报名时间地点

深圳市应届初中毕业生于5月6日至7日在就读学校集体办理报名手续；5月8日至15日，学校组织考生进行电子摄像，学校和考生分别上网录入报名信息；5月18日至5月21日，各区（含新区）相关职能部门对本区考生报名资格进行统一核查，各区教育行政部门负责提供考生相关信息，汇总审核结果并通知相关学校。

受疫情影响，今年具有深圳户籍往届生、在市外就读的深圳户籍应届初中毕业生（下简称“社会类考生”）采用网上报名方式进行报名。报名考生须在5月6日至15日登录报名网址，按照提示进行网上注册，上传报名审核资料，由考生户籍所在区社会报名点进行线上审核，审核通过后系统将生成中考考生号及初始密码，考生需用获取的考号及密码登录中考中招管理系统，填写个人信息。同时需在报名截止前根据指引完成网上缴费。

深圳市教育局表示，若考生网上报名审核不通过，需按照系统的不通过原因提示，重新补充审核资料，如多次上传资料失败或审核不通过，考生可拨打户籍所在区的社会报名点电话进行咨询或电话预约，按照工作人员指示进行操作报名，不要在未预约的情况下前往社会报名点，尽量避免出行，减少人员聚集。

弄虚作假取得报名资格将被取消

深圳市教育局表示，深圳中考中招工作全面实行网上报名，电子摄像，建立考生电子档案，网上录取。凡今年有初中毕业生的学校均要开放计算机房，为本校考生上网报名提供方便。学校（报名点）必须在规定时间内完成网上报名工作。

该局强调，通过弄虚作假取得中考报名资格的，一经查实，将取消其中考报名、考试和录取资格；已经取得高中学籍的，取消其学籍。高中学校不得超范围招生。对高中学校违规招收的学生，不予办理录取手续，不予承认学籍。对存在弄虚作假现象或者违规招生行为的单位和个人，将严肃追究相关责任。

在防控疫情方面，该局要求做好对报名场所和设施设备的通风、消毒工作，严格执行体温监测和错峰出入等措施，保持人员接触距离，创造干净、卫生的报名环境；各社会报名点要合理安排电话预约、设置等候区、安排专人引导等形式，确保现场咨询人员分散，不在短时间内聚集。各社会报名点应为报名考生提供必要的服务。

从国内外（境外）疫情高风险地区返回报考的考生，非个人原因未能在规定时间内进行报名的，各区教育行政部门、各学校要做好登记，逐级上报，按特殊情况进行处理。

来源：南方+