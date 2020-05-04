开学后有学生发烧怎么办？别慌，深圳有详细处置流程

进入5月，深圳大部分学生即将分批返回校园。开学后如何保护孩子的健康，是众多家长关注的话题。

进入5月，深圳大部分学生即将分批返回校园。开学后如何保护孩子的健康，是众多家长关注的话题。

如果学校有学生发烧怎么办？出现聚集性病例如何处理？南方+记者采访了华中科技大学协和深圳医院（南山医院）院长、感染病学专家邓启文。

尤其要警惕聚集性病例

邓启文表示，家长每天都要询问孩子有没有不舒服的地方，学校也要对学生进行体温监测。

“我们最怕出现聚集性病例。”如果在14天以内出现2例或者2例以上相同症候群，就要引起高度警惕，并报告给疾控中心以及相关部门。“我们要对这些人进行监测，有没有继续增加的病例，并且对这些病例进行进一步分析。比如出现发热，呼吸道症状，他的病原是什么？”

所以一旦在相同的班级或相同的办公室，14天以内出现2例及以上发烧咳嗽的病例、腹痛的病例或者有皮疹的病例等等要及时报告，医护人员和疾控中心的工作人员会对这些病例进行甄别。学校也设有单独的隔离室，将对这些病例进行流行病学调查。

据介绍，根据检测方法不同，检测时间也不同。有一些需要2小时，有一些需要4-6小时，一般情况下，都能在24小时之内拿到病原学检测结果。“比如进行核酸检测，就要4-6小时出结果。”

邓启文提醒，我们平时就要教育学生严格遵守防控措施，戴口罩、勤洗手、不聚集、不要到人多的地方去，同时对环境进行消毒。

夏天即将到来，这些病也要注意

每年的4-5月是流感、手足口病、水痘、感染性腹泻的高发期。如果一所学校的学生数为1000人，即使在没有出现新冠肺炎疫情的情况下，学校平均每日也可能出现发热学生1.2例。

邓启文表示，任何一种呼吸道感染的病毒都可能出现，比如流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌等等。

“我们有几个症候群要特别注意，比如发热、咳嗽等呼吸道症状的症候群，腹痛、腹泻这种消化道传染病的症候群以及出现皮疹等。目前，医疗机构也在利用大数据手段监测。”

返校后，学生出现发热症状如何处置？

日前，深圳市卫生健康委、市教育局联合制定了《深圳市学校新冠肺炎疫情应急处置工作指引》。在疫情防控时期，深圳所有中小学均设有兼职卫生健康副校长，派驻卫生专业技术人员，指导与加强学校疫情防控工作。

一旦出现发热病例时，将严格按以下流程进行处置：

如果在入校前健康监测时发现学生存在以下症状表现：发热（体温≥37.3℃）、或有咳嗽、乏力、呼吸不畅、腹泻、流涕、咳痰等症状时。

1、为其加戴一个医用外科口罩，并立即引导至校门口临时观察室。

2、由专业人员询问有无流行病学史（有14天内湖北、境外旅居史，确诊病例、疑似病例、无症状感染者等接触史）。

如果是校内健康监测发现学生存在上述症状表现，也将为其加戴一个医用外科口罩，并立即引导其前往校内隔离室进行询问、留观，途中注意避开其他人员。

留观学生如有多例，有流行病学史和无流行病学史的人员将安排在不同的隔离场所进行留观。

1、对有流行病学史的有症状学生，由学校立即联系120安排转送至附近发热门诊就诊。

2、对无流行病学史的学生，由学校安排车辆护送或通知家长来校带其前往附近发热门诊就诊，注意避免乘坐公共交通工具。

3、就诊学生按医嘱接受检查、采样、治疗等，并主动告知所在学校名称、所在班级和诊断结果通知联系人（班主任）电话号码等信息。

4、对于与就诊学生有接触的涉及人员，就诊学生如无流行病学史，学校将叮嘱相关人员加强自我健康监测，校内正常活动不受影响，离校期间减少非必要外出及不参加聚集性活动。

5、就诊学生如有流行病学史或经诊断为新冠肺炎确诊病例、疑似病例或无症状感染者，学校将根据《深圳市学校新冠肺炎疫情应急处置工作指引》采取相应措施，并立即报告辖区教育部门、疾控机构，在教育、卫健部门的指导下进行规范处置。学校会主动向相关家长通报情况。

如果是其他聚集性疫情，学校也将在疾控机构指导下，依法依规进行有效处置。

因此如果孩子所在学校、班级出现发热病例，家长应科学、理性对待，不必紧张、恐慌，配合学校落实各项防控措施，家校携手，最大限度保护孩子的健康安全。

来源：南方+