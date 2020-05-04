还有不到80天，如何备考“新中考”？专家来支招

新冠肺炎疫情导致开学延期、中考时间延期，取消中考大纲、以（2011版）课标为依据……不得不说，这届中考生真是太难了！距离2020年地理生物学业水平考试已不到80天，初二学生该如何摸透“新中考”题型，规划好复习任务？

新冠肺炎疫情导致开学延期、中考时间延期，取消中考大纲、以（2011版）课标为依据……不得不说，这届中考生真是太难了！距离2020年地理生物学业水平考试已不到80天，初二学生该如何摸透“新中考”题型，规划好复习任务？老师们又该如何引导学生迅速调整备考策略？笔者近日就这些问题采访了广东共升教育研究院常务副院长农定伟。

取消“考纲”意味着什么?

从考知识点到考综合能力

《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》指出：取消初中学业水平考试大纲，严格依据义务教育课程标准命题，不得超标命题。

众所周知，考纲规划了考试范围和知识考点，对老师教学、考生学习及复习有着指导性的作用。如果取消“考纲”，以（2011版）课程标准来命题，则“新中考”涉及的知识面将更广。之前的中考只是考课本知识，今年试题普遍涉及社会热点、生活常识、民族文化、自我规划等内容。这就意味着今后的中考考试不仅会考学生的应试教育知识点，更会考学生的知识面与视野。

之前的中考题目，考查的是书本上的单个知识点，只需要把答案写出来即可，但现在往往是把这些知识点都展示在题目中，而要求考生根据题目给出来的信息，经过提取、分析、推理、综合运用等步骤，才能回答出来。比如之前的题目可能是提问珠穆朗玛峰的高度，现在直接给出珠峰的高度、经纬度、地形等相关信息，要求回答珠峰对人类活动的影响、登上珠峰要必备的物品等。

农定伟指出，目前许多学生，甚至老师、家长，都还未能彻底转变观念、跟上“新中考”改革的步伐，还是用“死记硬背、“题海战术”等来应对考试，往往效果不如人意。

如何适应“新中考”？

首先要选对题目来练习

那么，该如何使用合适的备考策略来应对“新中考”？农定伟表示：首先要选对题目来练习！

在农定伟看来，初高中是接轨的，所以中考可以参考高考的评价体系——“一核、四层、四翼”（教育部考试中心发布《中国高考评价体系》）。其中“四层”为考查内容，即“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”，回答“考什么”的问题。

农定伟认为，带有以上四个层次的题目，就是紧扣最新中、高考方向的题目。具体来说，今年生物、地理学业水平考试的题目的特点为：基于真实的问题创设情境，指向学科的价值；图像资源丰富，学科特色明显；设问稳中有变，角度多样，突出真懂、会用；考查学生的综合性素养。这样的题目，就是好题目。在冲刺阶段，必须挑选这类题目进行精准训练，迅速适应最新考试要求。

如何锻炼综合能力？

勤思考、主动学是关键

农定伟强调，选对题目后，无论是老师指导学生备考，还是学生自己复习，都要着力于提升综合素养、锻炼综合能力。

如何精准备考？农定伟重点提出了三个方面。一是提取信息的能力，学会仔细看题，看清楚答题要求后，提取题目显示的所有关键信息；二是调用知识的能力，学会举一反三，调用课堂上学习到的生物或地理原理、知识点等来解题；三是描述事物的能力，学会描述事物的概念、特征、发展走向等；四是探究论证的能力，用科学的语言、正确的逻辑关系来解决生活中的问题。

农定伟提醒，这些综合能力不是一蹴而就的，而要在日常教与学中的点点滴滴中渗透、潜移默化。在课堂上，学生要调动自己的主观能动性，勤思考，多动手，敢发言；老师要引导学生发散思维，举一反三，用所学的原理和规律解决生活中的实际问题。

【文】陈慕欢

来源：南方+