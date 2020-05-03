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网络远程视频复试！华南理工考研复试录取办法和分数线公布

2020-05-03 09:41 来源：南方网 杜玮淦
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　　近日，记者从华南理工大学了解到，受新冠肺炎疫情影响，该校今年的硕士研究生复试采取网络远程视频的方式进行，每位考生面试时间为20分钟。复试一般包括专业课考核、外语听说能力、综合素质与专业知识或学院要求的其他考核内容。具体的复试方案将由各学院在5月10日左右陆续公布，复试工作将在5月18日开始分批次组织。

　　华南理工各学院在学校公布的2020年硕士研究生复试基本分数线基础上，根据学科（专业、方向）招生计划、复试差额比例，按考生初试成绩从高到低的顺序，确定入围复试的分数要求及考生名单。合格生源（达到学校基本线者）充足的学科（专业、方向）复试差额比例一般不低于120%，如低于120%，则合格生源均进入复试。

　　复试总成绩＝初试成绩×60%＋复试成绩×40%×5（初试满分300分的专业×3），各学院按考生总成绩从高到低的顺序排序（总成绩相同时，按初试成绩、初试成绩中的业务一与业务二成绩之和、复试中的综合素质与专业知识面试成绩依次排序确定），依据学科（专业、方向）招生计划数顺次拟录取，直至完成招生计划。

　　华南理工有关负责人介绍，考生报考学校、报考学院、报考专业、报考学习方式任意一项在录取时发生变更，均属于调剂。合格生源不足的学科（专业），必须在完成第一志愿合格考生复试录取后方可进行调剂。调剂考生须符合调剂接收专业（即调入专业）的报考条件，第一志愿报考专业（即调出专业）与调入专业必须相同或相近。优先从本学院或学校的相近学科（专业）接收调剂生。调剂考生初试成绩须达到第一志愿报考专业所在学科（学位类别）的国家线和华南理工大学最低复试分数线，同时还须满足调入专业的学院线。

　　来源：南方+

编辑： 潘沈思

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