广东机械工程学会科技抗疫 助力广东生产全国80%口罩机

疫情发生以来，广东省机械工程学会（以下称省学会）响应中国科协、省科协及中国机械工程学会的“关于共同抗击新型肺炎疫情的倡议书的通知”号召和倡议，积极投入到疫情防控等各项工作中。

疫情发生以来，广东省机械工程学会（以下称省学会）响应中国科协、省科协及中国机械工程学会的“关于共同抗击新型肺炎疫情的倡议书的通知”号召和倡议，积极投入到疫情防控等各项工作中。重点针对在防护服贴条机械及医用口罩机械和生产线的研发、团体标准的制定、关键零部件协调加工配套开展工作，实现进“红区”的医用防护服、医用N95口罩、儿童口罩三个“零的突破”， 广东省“口罩、口罩机、贴条机、胶条”4类物资国家调拨数量均居全国第一，为抗疫医疗防护产品的生产作出重大贡献。

全自动口罩机研发制造突击在前

疫情来袭，口罩紧缺。广东是制造大省，但口罩机生产企业原本不多，生产口罩机几乎从“零”开始。

省学会成立了由理事长瞿金平院士为组长，秘书长刘奕华为常务副组长，包括副理事长陈伟升、黄兴、王成勇等组成的抗疫工作协调小组，迅速紧急动员相关企业配合相关企业加快研制口罩机，努力扩产并不断进行技术创新与改进，提升产品质量与效率。

据统计，今年2月上旬至3月上旬广东累计生产口罩机2600多台，占全国80%。

省学会从2月上旬至4月底，协调23个企业会员单位参与研发的全自动口罩机投放市场高达3340台套，不仅在全省及全国占有极大的比重，同时产品的技术水平和口罩生产效率等不断提高。

防护服告急。中国电器科学研究院股份有限公司以最快速度成功实现贴条机量产，满足国家急需。在积极推进防护服贴条机研发的过程中，发挥创新精神，与相关单位合作，通过技术创新，牵头研发制造的防护服贴条机产品不到20天就投放市场，截至3月底产出420台套。

此外，口罩机的封边机、打片机、耳线机等关键部件的协同协调加工中由广州花都通用集团有限公司等近50多家制造企业积极响应；

伺服驱动器、触摸屏、PLC控制器等关键控制部件配套由广州数控设备等公司携手，为口罩生产工厂提供无人化口罩生产线不同的解决方案。

超声波焊接系统等口罩机关键专业设备的配套，由汇专科技集团股份等公司合作，配套超过108558套。

全国率先研制团体标准

省学会2月25日在国内率先组织研制发布了第一个GDMES《防护服贴条机》团体标准；2月29日在国内率先组织研制发布了第一个GDMES《全自动口罩机》团体标准；4月30日在国内率先组织研制制定了第一个GDMES《超声波焊接设备 热塑性织物用焊接机》团体标准及第一个GDMES《超声波焊接设备 口罩机用焊接机》团体标准

在抗疫的关键时刻，省学会在全国同行率先制定这4项医疗产品制造装备研制标准，有力推动行业的技术进步。

省学会在4月以来先后组织对国机智能“医用全自动平面口罩机”和“医用全自动立体口罩机”、佛威精密“FWKZJ-1T1-00全自动口罩机”、中南机械“ZNKZJ-1T1-00全自动口罩机”、广业装备研究院“全自动平面口罩机”、省机械所“全自动儿童平面口罩机”、中山凯旋“全伺服折叠型口罩机”等6家企业的7个新产品进行了评价与技术鉴定，均达到国内先进水平。

产学研发挥重要作用

在抗疫的关键时刻，省学会积极支持会员单位中的大专院校、科研院所与企业进行产学研合作。

省学会副理事长、广东工业大学王成勇教授团队与汇专科技集团股份有限公司，围绕超声加工深化产学研合作，紧急协同深化升级超声波加工技术，协同推进复工复产，在短时间大幅提升汇专科技生产的口罩机核心功能部件超声焊接系统产能，4月底实现了日产5000套超声焊接系统的产能，实现了全自动化焊接效率提高40%，同时适应多种机型、医用防护材料的焊接。截至4月底，服务了全国各地企业的2万多台口罩机的生产，为生产口罩送抵抗击疫情一线，作出突出贡献。

省学会副理事长、东莞理工学院孙振忠教授团队和东莞增材制造与智能制造研究院采用3D打印研发制造护目镜，自疫情暴发以来已将3000多个3D打印护目镜捐赠给国内各省市医院。

来源：南方+