东莞第三批学生返校安排定了 幼儿园时间待定

根据《广东省2020年春季学期学生返校工作方案》（粤教防组〔2020〕56号），经东莞市新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，现将我市2020年春季学期第三批学生返校安排通告如下。
5月18日起，全市小学一至四年级、中职学校、技工院校学生分期、分批、错峰返校。
5月18日起，在莞大专院校可根据生源特点、疫情防控情况、防控物资准备情况，安排学生分期、分批、错峰返校。
幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园（校）时间另行研究确定。幼儿园幼儿返园前，校外培训机构不得开展线下教学活动。
来源：东莞市教育局
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
根据《广东省2020年春季学期学生返校工作方案》（粤教防组〔2020〕56号），经东莞市新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，现将我市2020年春季学期第三批学生返校安排通告如下。
5月18日起，全市小学一至四年级、中职学校、技工院校学生分期、分批、错峰返校。
5月18日起，在莞大专院校可根据生源特点、疫情防控情况、防控物资准备情况，安排学生分期、分批、错峰返校。
幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园（校）时间另行研究确定。幼儿园幼儿返园前，校外培训机构不得开展线下教学活动。
来源：东莞市教育局
南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接
本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068