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东莞第三批学生返校安排定了 幼儿园时间待定

2020-05-03 09:41 来源：南方网
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　　根据《广东省2020年春季学期学生返校工作方案》（粤教防组〔2020〕56号），经东莞市新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，现将我市2020年春季学期第三批学生返校安排通告如下。

　　5月18日起，全市小学一至四年级、中职学校、技工院校学生分期、分批、错峰返校。

　　5月18日起，在莞大专院校可根据生源特点、疫情防控情况、防控物资准备情况，安排学生分期、分批、错峰返校。

　　幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园（校）时间另行研究确定。幼儿园幼儿返园前，校外培训机构不得开展线下教学活动。

　　来源：东莞市教育局

编辑： 潘沈思

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