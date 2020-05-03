华南师大研究生网上复试 还招200名公费定向教师

4月30日，华南师范大学公布硕士研究生复试办法，采取网上复试。

4月30日，华南师范大学公布硕士研究生复试办法，采取网上复试。

考生进入复试的初试成绩基本要求为普通考生初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。“退役大学生士兵”计划初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。继续招收公费定向培养粤东西北教师专项计划考生，招收200人。

各二级招生单位按考生的初试成绩择优确定复试名单。招生专业上线生源充足的情况下，复试应采取差额形式，差额比例在1:1.2-1:1.5，原则上最高不超过1:1.8；招生专业上线生源数量不足招生计划120%的，一般应安排全部上线生源参加复试。

华师计划在5月中上旬至6月中下旬以网络远程复试形式举行，具体时间以各二级招生单位通知为准。

复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分，均通过网络远程复试进行。

1.复试科目考核（满分100分）

2.综合素质考核（满分100分，各部分分数比例由各二级招生单位自定）

（1）外语考核

重点考察考生的外语听说读写能力。

（2）专业素质考核

重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况，以及科研创新成果等。

（3）品德与实践能力考核

重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等，尤其要切实加强诚信评判，强化对考生诚信的要求，凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生，无论何时核查确定，一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。

华师也提醒广大考生，参加网络远程复试考生，应按院系要求备妥软硬件条件和网络环境，提前安装指定软件，并按院系要求时间配合完成网络远程复试软件测试。考生一般需要双机位模式参加复试，即需要两部带摄像头的设备，手机或电脑均可。一台设备从正面拍摄，另一台设备从考生侧后方拍摄。

请考生提前按院系要求做好准备配合测试，如有困难，及时向院系反映，做好沟通。

来源：南方+