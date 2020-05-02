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教育部：全国已有100多万大学生返校

2020-05-02 09:34 来源：南方网
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　　教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室30日召开高校复学疫情防控调度视频会，指导各地各高校切实做到科学有效防控，安全有序开学。

　　会议强调，目前青海、山西等14个省（区、市）和新疆生产建设兵团100余万大学生已经返校，五一之后还有9个省（区、市）高校陆续开学。教育系统高校疫情防控工作迎来大考，要慎终如始做好疫情防控常态化条件下高校开学工作，推进学校教育教学秩序恢复正常，切实做到严格防控。（来源：央视新闻）

编辑： 罗予岐

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