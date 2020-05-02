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抽评不合格，五邑大学机械工程学科被撤销硕士学位授权

2020-05-02 09:34 来源：南方日报
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　　4月30日，国务院学位委员会、教育部发文下达了学位授权点合格评估结果。评估结果显示，五邑大学硕士学位授权学科机械工程的抽评结果为“不合格”，将撤销学位授权，五年之内不得重新申请，2020年招生工作结束后将不得招生，在学研究生按原渠道培养、授予学位。

　　我国自2014年启动学位授权点合格评估，每六年进行一轮，旨在通过对现有学位授权点进行全面“体检”，保证学位与研究生教育基本质量。

　　本轮学位授权点合格评估是我国首轮学位授权点合格评估，共抽评普通高校和科研机构现有学位授权点2292个，其中2251个学位授权点抽评结果为“合格”，8个学位授权点抽评结果为“不合格”，33个学位授权点抽评结果为“限期整改”。

　　在评估中，五邑大学硕士学位授权学科机械工程的抽评结果为“不合格”。

　　记者查询五邑大学官网获悉，该校的机械工程学科于2010年获批为一级学科硕士学位授权学科。该学科是五邑大学的重点学科，学术方向包括摩托车设计与制造关键技术、特种加工与表面处理技术及装备、机械装备及其设计技术、制造过程信息化与自动控制技术等，学科建设以满足珠江西岸地区经济主导产业需求为方向。

　　2018年，为适应新一轮产业变更，五邑大学在原信息工程学院、原机电工程学院、原计算机学院的基础上组建成立智能制造学部，机械工程学科由此成为该校智能制造学部的下设学科。

　　据教育部学位管理与研究生教育司（国务院学位委员会办公室）负责人介绍，从评估结果看，一些未达到“合格”的学位授权点，主要反映出师资力量薄弱、生源缺乏保障、培养效果不彰、发展后劲不足等问题。

　　根据学位授权点合格评估处理意见，抽评结果为“不合格”的学位授权点将自发文之日起撤销学位授权，五年之内不得重新申请。2020年招生工作结束后不得招生，在学研究生按原渠道培养、授予学位。

　　【记者】罗韵姿

编辑： 罗予岐

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