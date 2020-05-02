家长们注意啦！广州民办小学招生网上报名5月7日开始

4月30日，广州市教育局发布《2020年广州市民办小学招生网上报名指引》（简称《指引》），2020年5月7日至11日，每天8:30-22:30，可进行网上报名。

4月30日，广州市教育局发布《2020年广州市民办小学招生网上报名指引》（简称《指引》），2020年5月7日至11日，每天8:30-22:30，可进行网上报名。

2020年8月31日（含8月31日）前年满6周岁，符合要求且有意向报读广州民办小学的适龄儿童可以报名。

在规定时间内，家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http://zs.gzeducms.cn），准确填写报名信息。

网上填报志愿时间为2020年5月19日8:30-23:00；2020年5月20日，8:30-16:00。请家长留意填报志愿截止时间。

填报志愿方面，在规定时间内，家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http://zs.gzeducms.cn），填报1至2个平行志愿。

2020年6月10日至12日（每天8:30-21:30），家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http://zs.gzeducms.cn）进行录取确认。

2020年6月13日，各区、各学校要按疫情防控工作要求组织现场注册。家长按要求到确认录取学校进行注册，请留意区教育行政部门或确认录取学校的通知要求。

补录时间方面，2020年7月20日至21日进行第1次补录，8月25日至26日进行第2次补录。家长可按各区规定进行补录，请留意区教育行政部门的通知要求。

各区咨询电话如下：

招生报名期间每天8:30至12:00、14:00至18:30、19:30至21:30这3个时段可拨打热线电话020-83595359咨询网上报名技术问题。

【记者】马立敏

【通讯员】穗教宣