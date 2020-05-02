研究生复试季开启：数十万考生在线复试

目前国内疫情得到有效控制，有的高校已经开学，可否采取类似初试的形式，考生在所在地参加复试，由当地高校老师监考？

即将迎来研究生考试复试，肖森（化名）这几天忙着网购摄像头和麦克风。

肖森今年成功进入了北京一所高校的研究生招生复试，受疫情影响，这所高校已经明确表示复试将采取网络远程视频形式。

“虽然笔记本电脑和手机就够用了，但还是希望准备得充分一点，毕竟以往没有这方面的经历。”肖森说。

近日发布的《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》指出，复试方式由各招生单位在确保公平和可操作的前提下自主确定，可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等。

在4月26日开始的2020年研考招生复试网上咨询活动中，不少高校都已表示，网络远程复试将是唯一的复试方式。业内人士预计，将有几十万考生通过在线方式参加复试。

4月30日前后，各高校陆续公布研究生复试工作方案，除了技术设备，如何防止作弊，如何确保公平，如何计算复试权重，复试是否笔试和实验等，都是考生极为关心的话题。

据介绍，各高校的研究生复试将在5月中下旬进行。肖森趁着这段时间开始在家演练面对摄像头的面试技巧。

“还真有点直播带货的感觉，只不过到了考场上，脱口而出的不是‘买它买它’，而是‘招我招我’。”肖森笑称。

“双机位”在线复试

目前国内疫情得到有效控制，有的高校已经开学，可否采取类似初试的形式，考生在所在地参加复试，由当地高校老师监考？

福建省某高校研究生部工作人员告诉记者，“这种方式需要在全国设立几百个考点，从可行性角度来说，网络远程复试是最合适的。”

实行网络远程复试，首先要解决设备问题。

浙江大学4月28日发布的复试方案提出，网络远程复试主要采用钉钉，复试前考生须在电脑或手机上安装钉钉软件或APP，建议首选电脑+有线网络，用中国研究生招生信息网报名时填写的手机号注册钉钉账号，进行实名认证。

为了防止作弊，很多高校要求采取双机位复试。清华大学新闻与传播学院4月29日发布的方案提出，考生远程参加复试需双机位进行，分别使用电脑和手机登录视频会议软件客户端，电脑端置于考生面前，手机端远距离拍摄其考试环境。

一些学校还规定了更多细节。大连理工大学要求，考生复试的主系统为大连理工大学网络远程复试平台，原则要求使用电脑登录，摆放于考生正面，副系统为视频会议软件，主要用于云监考及备用，可使用电脑或手机登录。还要求视频中考生界面底端始终不得高于腹部，双手须全程在视频录像范围。

复试过程中，考生不得中途离开视频。“很多考生担心网络中断或设备故障，咨询学校后答复说有预案，让我们安心备考。”肖森说。

东北农业大学的博士生面试提出了“三机位”的要求。按照规定，“第一机位”采集考生音、视频源（考生正前方）；“第二机位”采集考生“第一机位”显示器的音、视频源（考生侧后方）；“第三机位”采集考生所处环境的整体情况（远端）。“三机位”同时加入腾讯会议，显示完整的考生复试环境。

“出于公平性，考生们也会担心远程网络复试的防作弊措施。”肖森说。

对此，很多学校要求不准带耳机进行复试，但也有学校明确要求需要使用耳麦。还有的学校规定得更为具体，比如天津大学要求不得使用美颜和滤镜。

复试应该考什么

由于疫情影响，今年的复试不得不作了很多变通。

肖森到现在还没有返校，学生证无法注册，此外只能开具电子版成绩单，还好招生学校认可电子版，答应拟录取后再补寄纸质材料。

“目前我校还没有确定复试时间。”上述福建省某高校研究生部工作人员告诉记者，按照教育部规定，复试启动时间原则上不早于4月30日。至于采取哪种复试形式，学校研究决定后还要报省教育考试院、省防疫机构审核后才能公布实施。

复试的内容也因网络远程形式进行了变通。很多专业规定复试只采取面试形式，对于那些需要笔试的专业，比如清华大学美术学院规定，笔试环节以在线提问或在线笔试（快题）方式进行。有考生在教育部网上咨询活动上问化学实验部分采取什么形式考核，被咨询高校回复称“面试的形式进行，或入学后再考核”。

在线笔试防作弊也在高校考虑之中。北京邮电大学的工作人员在咨询活动上回复称，“全程录音录像，监考老师可看到每名考生答题画面。”

出于公平性，复试内容减少的高校，复试成绩所占权重是否调整也在考虑之中。北京科技大学等高校就已明确表示，将降低复试成绩占比。

作为一名压线考生，李可（化名）认为今年的疫情给了她一次冲刺的机会。她是一所地方高校的本科生，进了一所985高校的复试。

“这几年，985高校的推免生比例一直较高，统考生的竞争很激烈，今年复试‘简单化’，给了我这样本科高校不占优势的考生一个机会。”李可说。

不过，考生中出现了截然相反的心理。“因为网络远程复试的不确定性，我希望进入复试的考生尽可能少，复试权重占比尽可能低，让录取更多依据初试成绩确定。”肖森说。

但对于李可这样的压线考生来说，则希望借助此次网络远程复试的机会考入名校，“复试的形式和内容越简单，对我们压线考生越有利。”

4月27日，一则消息在复试考生中引起轰动，哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院的研究生复试考生比例确定为101%。也就是说，几乎进入复试的考生都可以被录取，这被考生们认为是疫情下的“暖心”之举。相比之下，很多高校的复试考生比例在120%-150%之间。

在网络咨询活动上，哈工大工作人员解释道，“每年生源不同，试题难度不同，报考人数不同，复试比例会有不同。”

21世纪经济报道记者发现，哈工大计算机学院今年的复试考生比例仅是个例，该校电气工程及自动化学院、生命科学与技术学院等学院的复试考生比例均在120%以上。

值得注意的是，在今年研究生扩招的背景下，哈工大计算机学院却缩招了。这在哈工大知名的航天学院也是如此，6个专业中，有4个专业的初试上线人数没达到招生计划，这当然导致复试考生比例的降低。

今年哪些方向扩招多

当然，扩招还是今年研究生招生的主流。教育部计划今年扩招硕士研究生18.9万名，且重点分布在临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等学科的专业学位硕士。

4月29日，浙江大学计算机科学与技术学院发布了《定向扩招人工智能方向专业学位硕士研究生》，决定在15个方向（导师团队）扩招50人。

“所谓定向，是指这次扩招不是‘撒胡椒面’，而是针对一些重点方向，比如人工智能专业与‘新基建’紧密相关，我们认为未来的社会需求会很大，人才的缺口也很大，所以我们重点定向地去把国家给的扩招政策用好。”浙江大学网络空间安全研究中心主任任奎说，他所在的人工智能安全方向扩招20人，在所有方向中人数最多。

公共卫生也是重点扩招学科。东南大学公共卫生学院近日公布的复试录取工作细则显示，该学院今年的招生计划是118人，比去年多了38人，尤其是公共卫生硕士扩招了31人。

还有一些包括985名校在内的高校明确表示不会扩招，在网络咨询活动上，北京航空航天大学明确回复“不会扩招”，还称“教育部下达我校2020年招生计划与2019年下达我校的招生计划基本差不多”。国防科技大学表示军籍研究生不会扩招。天津大学则表示，“目前没有接到扩招通知”。北京邮电大学和北京化工大学也都表示不会扩招。

是否扩招对考生来说意义重大，有报考吉林大学的考生在网络咨询活动上吐露心声：“希望吉大也能多扩招一些，今年考生分数都较高，而且受疫情影响工作也无法落实，真的不希望拿着往年能录取的高分今年都无法进入复试。”

吉林大学的回复也确实人情味十足：“理解今年特殊形势下考研生的艰难心情，但扩招的事情不是单单说要体谅考生就能决定的，毕竟还有入学后的研究生培养问题考虑。扩招名额是考虑后作出的计划。请考生继续等待学院的复试名单，也希望最终的结果不辜负你的努力。”

扩招18.9万人后，今年我国硕士研究生招生规模将近百万。如何保障培养不“注水”、学位不“贬值”成为社会关注的焦点。

新华社4月28日报道称，专家建议，教育部门要严把质量关，防止部分高校或专业因为生源不足而“抬杆过关”；研究生扩招也倒逼高校建立以质量为中心的培养机制，通过建立健全导师制、引入过程性评价等方式，挤掉研究生培养“水分”。

任奎则对21世纪经济报道记者表示，对研究生扩招后高校的培养能力并不担心，反而担心学校的后勤保障能力，疫情下学生多了之后，管理和保障的复杂度肯定有所提高。

对于未来几年来研究生是否保持扩招，任奎认为，如果某一方向的人才缺口比较大，相信还会有一些定向扩招的内在需求，另一方面，扩招也是保稳定，缓解就业压力的一个举措。