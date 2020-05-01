广东多校硕士研究生复试即将举行

日前，广东多所高校陆续公布硕士研究生复试方案，受疫情影响，往年早已结束的硕士研究生复试，今年才陆续启动。

日前，广东多所高校陆续公布硕士研究生复试方案，受疫情影响，往年早已结束的硕士研究生复试，今年才陆续启动，考生们不禁在网络上感叹：“终于等到了！”

教育部此前明确，2020年将计划扩招18.9万名硕士研究生。记者观察发现多所高校普遍增加招生名额，还有高校公布采取网上复试形式招生。

中山大学：分数线略有上升

中山大学公布2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线，与去年相比略有上升。

在学术学位中，文学（355分）、历史学（325分）、医学（305分）比去年高出5分；工学（280分）则比去年低20分。

专业学位中，金融（360分）、法律（330分）比去年高出10分，社会工作（360分）比去年高出40分，汉语国际教育（335分）比去年高出15分，应用心理（350分）比去年高出30分，翻译（355分）、新闻与传播（355分）、文物与博物馆（325分）比去年高出5分，临床医学（305分）、口腔医学（305分）比去年低15分，公共卫生（305分）、护理（305分）、药学（305分）比去年高出5分，艺术（350分）比去年高出30分。

单独考试类别中，大气科学（305分）比去年高出20分。

相关负责人表示， 各招生单位在学校复试基本分数线之上，可结合生源和招生计划等情况，自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。相关复试工作安排另行通知。

暨南大学：比去年增加1047个指标

2020年，暨南大学硕士研究生招生规模为4607人，比去年增加了1047个硕士研究生指标。4月30日起，考生可登录暨南大学研究生招生信息网查看各招生专业复试名单。

暨大2020年硕士研究生招生复试工作采用网络远程复试方式。复试工作计划于5月中旬启动，具体的复试工作安排、考核内容、流程、心理测验和体检方式及指引等，将于5月10日前公布。

相关负责人表示， 因第一志愿生源充足，暨大2020年不接收校外调剂生；个别上线生源不足的专业可从校内相同或相近专业（领域）调剂；5月1日前将公布暨南大学2020年硕士生调剂办法。

广东工业大学：明确采用网上复试方式

4月28日，广东工业大学发布2020年硕士研究生招考复试基本分数线及复试名单，明确复试采用网络方式，计划于5月中旬左右启动。

记者了解到，对生源充足的专业在国家分数线基础上，按不低于120%的复试差额比例进行自主划线。

结合地区和学校实际，广工2020年硕士研究生招生复试采用网络方式进行。考生需提前准备复试相关材料，并签订《诚信复试承诺书》，确保提交材料真实和复试过程诚信。所录取考生入学后，将对所有考生进行全面复查。复查不合格的，取消学籍；情节严重的，移交有关部门调查处理。其他复试相关信息将于5月上旬发布。

广州大学：继续招收公费教育硕士

广州大学公布2020年硕士研究生招生复试分数线，除16个专业自主划线外，其他专业均按教育部公布的复试分数线A类要求。

广州大学今年继续执行教育硕士广东省公费定向培养粤东西北中小学教师（硕士研究生层次）专项计划；广州市技工职业院校硕士师资定向联合培养计划；各地市高等院校联合培养计划；部分理工类专业广东省科学院、东莞、佛山基地联合培养计划。

来源：南方+