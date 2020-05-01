广州中考报名时间定了！

2020年广州市高中阶段学校考试招生（以下简称“中考”）报名将于5月8日至13日进行。

2020年广州市高中阶段学校考试招生（以下简称“中考”）报名将于5月8日至13日进行。记者从广州市招考办了解到，为做好新冠肺炎疫情防控，切实保障广大师生生命安全和身体健康，减少人员聚集风险，本次报名将采取全程网络方式进行，考生可在网上申请考生号，报名点在线审核资格、派发考生号，再由考生网上填写报名信息完成报名。

广州应届毕业生、往届生及外地返穗生登录中考服务平台（http://zhongkao.gzzk.cn/）——“网上报名”栏目点击“粤省事认证”进入广东省统一身份认证平台,实名认证后进行考生号申请及报名。广州应届毕业生无须上传报名材料，系统根据学籍和户籍数据自动审核报名资格，通过后予以派发考生号。往届生和返穗生须上传报名材料，由区招考办审核通过后予以派号。无广州学籍的港澳台及国外来穗学生携带报名材料到区招考办办理报名资格审核，领取考生号进行网上报名。已于初三上学期采集身份证并派号的应届毕业生无须在网上申请派号，可直接凭考生号登录报名。未采集身份证的应届毕业生也可选择提交身份证给毕业学校派号。

考生在网上报名时主要填写个人基本信息、申报各类升学资格，最迟须于5月13日17:30前完成报名信息确认，逾期未确认的报名无效。本次报名考生暂不需填写体育考试项目，体育考试项目将依据省、市教育行政部门发布的相应文件要求，另行安排时间填报。考生照片可由考生自行上传或到指定相馆拍摄，其中应届生由学校统一组织拍摄。参加统一升学的考生，须向报名点交纳考试费。

考生还需要注意，如申报各项升学资格，报名确认后要及时上传相应材料并提交原件给报名点核验。其中涉及提供父母材料的，需注意是否已通过监护人身份核验，未通过核验的，需要一并上传监护人材料或按指引由监护人通过“粤省事”刷脸登录完成核验。申请政策性照顾学生资格审核不通过的考生，需要重新登录中考服务平台申报符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格，否则将不纳入随迁子女资格审核范畴。对既不符合政策性照顾学生，又不符合公办普通高中报考条件的随迁子女，可以选择继续留在广州报名和升学，报考在广州招生的民办高中和中职学校，也可选择回原籍升学。考生可登录中考服务平台或关注“广州招考”微信公众号查询各类资格审核结果，对结果有异议的，可及时补充或更新相关材料申请复审。

为安全有序推进今年中考报名工作，广州招考办主要采取以下措施：一是优化完善中考报名系统，着力化解难点、疏通堵点，新增网上派号、上传照片和材料等线上办理功能，实现中考报名全流程网上办理。二是适当延长报名时间，在增加线上办理方式的同时依然保留由报名点办理的传统方式，考生可根据实际情况进行选择，报名方式更为人性化。三是要求各区招考办和初中毕业学校做好“托底”工作，全覆盖、无遗漏、精准掌握每所学校每位考生网上报名条件情况，为有需要的考生提供报名条件，为因疫情防控未能返穗或需隔离的考生提供报考便利，确保考生顺利报名。

有关今年中考工作安排和最新动态，广州市招考办将第一时间通过广州招考网、“广州招考”官方微博（@广州招考）和微信公众号（gzszkb）发布，请考生留意。

来源：南方+