详解书画等级考试，每年举行两次考试！

书画等级考试是教育部考试中心主办、面向全国书画学习者的技能培训与测评系统。举办书画等级考试的目的在于学习和继承中华优秀传统文化，普及书画艺术，通过科学、规范的培训与测评，推广先进的学习理念，逐步达到对书画艺术的初知、认知，提高学习者的书画艺术技能和审美水平。

书画等级考试是教育部考试中心主办、面向全国书画学习者的技能培训与测评系统。举办书画等级考试的目的在于学习和继承中华优秀传统文化，普及书画艺术，通过科学、规范的培训与测评，推广先进的学习理念，逐步达到对书画艺术的初知、认知，提高学习者的书画艺术技能和审美水平。

教育部考试中心负责该考试全国性的组织与管理，广东省教育考试院服务中心作为省级承办机构，负责该考试在广东省省内宣传、推广、组织实施工作，并按照有关规定，规划、申报、管理、评估、撤销本省的考点。组织各考点做好各项考务工作，并按要求在考试时维护考风考纪，组织考试巡视、监督工作。

项目特点

重视基础，以弘扬传统文化为宗旨；

培养兴趣，以实施素质教育为根本；

系统训练，以发掘艺术潜质为重点；

科学评价，以书画艺术规律为基准。

专家队伍

为提高我省书画普及水平，扩大书画等级考试在广东省的影响力，广东省教育考试院服务中心聘请有关专家成立了广东省书画等级考试专家委员会。广东省书画等级考试专家委员会由陈永正先生（原中国书法家协会第四、五届副主席，中山大学中文系博士生导师）担任名誉主任、王见先生（原广州美术学院美术馆馆长，教授）担任主任，吴晓懿先生（广东高校书法学术委员会委员秘书长，华南师范大学教授）、吴慧平先生（广东省书法评论家协会主席团成员，广州美术学院美术教育学院副院长，教授）等四位书画专家担任副主任，另有专家委员黎向群先生（广东省青年书法理论研究会会长，广东文艺职业学院工会专职副主席）、苏壁郎先生（广东书法评论家协会副秘书长，广东第二师范学院书法教育研究所所长）、杨利鸿先生（广东省翰墨薪传工程专家委员，广州中科教育副校长）等十余人，共同为我省书画普及教育水平的提高和全省教育事业的改革发展营造良好的氛围。

广东省现有考点名单

广州美术学院（美术教育学院） 韩山师范学院（文学与新闻传播学院） 广东文艺职业学院 深圳职业技术学院（艺术设计学院） 广东职业技术学院 顺德区大良实验小学 东莞市硬笔书法协会 广州市越秀区玉鸣轩艺术培训中心

考试大纲

考试大纲由教育部考试中心组织专家拟定，是培训、命题与测评的基本依据,考生可以登录http://ccpt.neea.edu.cn进行了解。

考试大纲的制定既坚持严格的技术标准又鼓励艺术表现和创造,力争做到书画艺术的传承性和创造性相互兼顾。

在尊重书画艺术规律和特点的基础上，运用教育测量理论对书画的技术环节进行细化和量化，使测评更科学。

评价报告及证书

考试采取全国统一考试大纲、统一命题、统一评卷方式进行。考试合格可获得由教育部考试中心统一颁发的证书，教育部考试中心负责考试结果的解释。

证书是由教育部考试中心统一签发的写实性证书。另获得书画等级考试软笔、硬笔三级以上科目证书的广东考生，可以不经过各地市教育局遴选，直接邮寄个人作品参加广东省教育厅语委办举办的广东省规范汉字书写大赛。

科目设置描述

共设软笔书法、硬笔书法、素描、色彩、动漫画、国画山水、国画花鸟、国画人物八个科目。

每个科目设置1-9级，其中1-3级为初级，4-6级为中级，6-9级为高级。

考试方式

考试采用现场测试方式。

多样化的考试形式：分基础理论知识、临写能力、创作能力等考核内容，注重测试考生的书画综合能力。

考试时间

考试每年举行两次，考试时间通常为每年5、11月份第三周周末。

报名方式及要求

报名方式：考生根据考试需要网上报名(http://ccpt.neea.edu.cn/)。

报名要求：初次可任意选择级别报考，第二次根据第一次的结果进行报考。考试使用全国统一网上报名和网上收费系统，其中初级（1-3级）考试费130（元/科次），中级（4-6级）考试费180（元/科次），高级（7-9级）考试费260（元/科次），考生通过该系统进行网上报名及考试费支付操作。

考试实施

教育部考试中心负责全国性的组织与管理，省级承办机构负责地方性管理工作。

考试采取全国统一考试大纲、统一命题、统一评分标准方式进行。

考点由省级承办机构审批管理，根据实际情况科学选择设立，并报教育部考试中心备案。考点负责报名、组织实施考试等工作。

阅卷工作由教育部考试中心统一组织实施。

考试合格者由教育部考试中心统一颁发证书。

考点申报条件

书画等级考试是一项全国性社会经营性考试，对举办实施考试考点有一定的软件和硬件要求，以确保考试的顺利进行，为考生提供优质的服务。

具有教育行政机构签发的办学许可证；

应具有符合要求的保密室（或试卷保管室），且通过省级承办机构的审核，保证试卷等有关考试资料在考点期间的安全、保密。

具有保证考试顺利实施的必要场地及条件（参照图片），考场应安装可记录和保存考试全过程的视频监控设备。

成立考试领导小组，并由单位现职分管负责人担任主考，严格执行值班和报告制度。

具有一定数量、业务水平较高、工作责任心强的考务管理人员和书画专业人员，并且通过省级承办机构的培训上岗。

考试期间成立安全保卫、医疗等工作小组，确保考试顺利进行。

联系方式

地 址：广州市天河区中山大道西69号广东省教育考试院3楼

邮 编：510631

联 系 人：郑老师、黄老师

电 话：020-38627979、38627971

传 真：020-38627951

详细考试信息可浏览教育部考试中心网址：http://ccpt.neea.edu.cn/，也欢迎关注广东省教育考试院官方微信公众号，留意相关考试信息。