广东高职院校五年一贯制全省统考5月22日开始报名

29日，广东省教育考试院发布了关于高职院校五年一贯制全省统考的通知。

广东初中应届毕业生看过来！

29日，广东省教育考试院发布了关于高职院校五年一贯制全省统考的通知。

通知明确，今年的全省统考报名统一以网上报名方式进行，不再进行现场确认。

考生需在5月22至25日登录“广东省高职院校五年一贯制招生报名系统”进行网上报名。每个考生可报考2所院校、每所院校可填报3个专业志愿。

全省文化课统一考试在6月13日进行。具体科目考试时间如下。英语：上午8时30分至10时；数学：10时40分至12时20分；语文：15时至17时。

术科考试将于6月11至12日或6月14至15日举行，各类型术科具体考试时间由相关招生院校确定并在招生章程中予以明确。各招生院校招生章程将于5月10日前向社会公布。

相关负责人提醒，完成网上报名的考生，需在6月12日当天携带本人身份证原件到网上报名选定的文化课考点缴纳考试费，并领取准考证。随迁子女考生还需提交填写完整的《报名资格审核表》及父母身份证等相关证明材料。

相关新闻： 77所高职院校、252所中职学校开展“三二分段”试点

29日，广东省教育厅、广东省招生委员会办公室发布了关于开展2020年职业院校中高职贯通培养三二分段试点工作的通知。

今年，广东77所高职院校与252所中职学校（含技工学校，下同）在1254个专业点开展三二分段试点。 试点专业招生计划纳入2020年试点中职学校中职招生总计划和2023年对口高职院校高职（专科）招生总计划。

其中，中职学段招生对象为广东户籍或符合各地级以上市2020年“中考”报名条件的外省户籍应届初中毕业生；高职学段招生对象为在2020年被对口中职学校录取并在三二分段招生专业“三二分段班”就读、具有正式学籍和符合2023年广东省普通高考报名条件的学生。

具体而言，高职院校会同对口中职学校共同制订和实施五年一体化人才培养方案。录取的初中毕业生以“三二分段班”名义单独编班，先在中职学校就读3年，转段考核通过并符合相关要求的，可被对口高职院校对应专业录取；其中，符合省教育厅规定的专业，高职学段2年的教学工作可放在有关中职学校进行。中职学段学制为3年，高职学段学制为2年。

参与试点工作的具体学校名单，可在广东省教育考试院官网及微信公众号查看。

【记者】钟哲

【来源】“广东教育头条”南方号