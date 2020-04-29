广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

家校联手为返校过渡支招

2020-04-29 08:36 来源：南方网 黄婷 毛敏
字号减小 字号增大

　　4月25日，一堂专属东莞家长的“云”家长会上线，吸引百万人次围观。家长会针对返校复学关键时期家长困惑，邀请家长代表、家庭教育专家、心理老师、校长和班主任老师共聚一堂，通过直播方式为全市家长传经送宝。

　　家长会引发了家长教师积极反响，也成为东莞打好疫情期间“家校合育”牌的又一次生动实践。有家长在观看完直播后表示，“云”家长会让自己更有信心，专家的实用建议给出了清晰指引，“接下来将积极帮助孩子调整好作息，平稳顺利过渡到学校学习生活。”

　　聚焦家庭教育热点痛点

　　线上教育考验学生也考验家长，由不适应带来的焦虑感比较普遍。这种焦虑感可能导致亲子关系出现一些问题，让部分家长苦恼。

　　继初三高三学生率先返校后，5月11日小学五六年级、初一初二、高一高二学生也将返回校园。如何实现返校过渡？东莞市教育局联合南方日报东莞新闻部推出了“全市中小学同开一场家长会”，这也是继“全市中小学生同上一节主题班会”之后，推出的首次家长线上课堂。

　　为进一步了解家长和学生疫情期间的心理状态、面临问题，“云”家长会在开播前特别通过“东莞慧教育”及南方+推出疫情期间亲子关系小调查，15084名家长和12176名学生参与线上问卷。

　　数据显示，有17.66%的家长在疫情期间经常性产生负面情绪，44.15%的家长表示偶尔产生。在引起负面情绪的原因中，“孩子学习状态不好”“玩的时间多于学习时间”“缺乏自制力”等成为了主要的诱因。此时，接近半数的家长会对孩子“忍不住多说几句”，超过三成的家长坦言如果孩子顶嘴会更生气。调查中，家长还表现出对返校复学准备不充分的担忧。

　　这些问题，也成为线上家长会关注的重点。现场家长代表，教育专家、心理教师、校长及班主任老师面对面，从家长负面情绪纾解、亲子关系调适、线上教育参与、返校过渡期家长如何做等问题出发，抓住家庭教育痛点难点，逐一击破，全程多维度、多视角厘清家庭教育问题的由来和解决方法。

　　而把家长会搬到线上的创新举动，在吸引广大家长围观的同时，也给东莞教育界带来触动，有业内人士对家长会给出了“及时”“创新”“凝聚”的关键词评价。

　　在松山湖实验中学副校长潘艳荔看来，此次活动也是一次教育创意举措，从覆盖人群数量、传播速度、影响力等方面都令人眼前一亮。“亲子关系、返校衔接都是当前教育热点痛点话题，精准聚焦当前家校现状，非常具有实际参考意义。”

　　线上线下互动形成家校教育合力

　　孩子的健康成长，离不开学校教育，更离不开家长的参与。东莞首场线上家长会的推出得到了学校和家长的积极响应。开播前两小时，直播预约量已超过35万人次，截至发稿，吸引了超过160万人次观看。

　　有学校第一时间组织家长观看，也有学校在家长会直播之后继续分享总结，“线上+线下”的互动，形成家校共育合力，进一步落实返校复课准备。

　　4月25日当天，麻涌镇古梅第一小学组织了家长线上观看了“云”家长会。会后，三年级学生皓轩的父亲感触良多，他直言宅家学习期间往往着眼于孩子学习情况生活习惯，却缺乏关注孩子的内心。“这次家长会让家长知道，在以后的日子里不单作为孩子的父母，更要化身孩子的玩伴和知心朋友，倾听孩子的心声，不要过度关注孩子的缺点，更应该发现孩子的优点，引导孩子成长。”

　　“专家给的建议很好，我准备和孩子一起动手制定一个学习生活计划表。”东莞中学初中部学生家长冷碧莲女士表示，距离学生开学已经不到两个星期，接下来将帮助孩子调整好规律作息，以便平稳顺利过渡到学校的学习生活中。

　　东莞中学初中部家长袁桂彩女士说，此次“云”家长会让自己对复课更有信心，“我们愿意积极配合学校、政府部门一起做好充分的返学过渡准备，健康、安全、顺利返校复课。”

　　“‘云’家长会以线上沙龙的形式与广大家长面对面，活动及时呼应广大家长诉求，谈话内容切中要点聊到心里。”对于家长会得到家长学校广泛好评，南城阳光第二小学校长罗慧玲直言，由家长自己发声表达意见，更容易引起共鸣，形成家校的良好互动。

　　■链接

　　如何帮助孩子做好返校过渡？

　　亲子关系调适▶▶重视尊重与平等分年龄段构建亲子关系

　　“有时觉得孩子不够勤奋，他却觉得自己已经很努力。”活动现场，家长张莉缘女士分享了自己的困惑。也有家长表示，纠正孩子的不良习惯，往往变成家长的“啰嗦”。

　　寮步成人文化技术学校家教专干、家庭教育名师培养对象黄慧贤对此指出，面对不同年龄段的孩子，要维系良好的亲子关系，家庭教育应各有侧重点。

　　她表示，对于6至12岁的学龄儿童，父母要做孩子的引导者。小学生的自控能力不强，家长要做到总体监控，具体事情上要尊重孩子的决定。“父母在引导过程中可以扬长避短，又让孩子体验到了成功，这时候就有效地化解了矛盾。”

　　12至18岁年龄段的孩子处在形成稳定自我感的关键时期。“他们身心发生改变，有自主性，会去考虑自己的价值。”黄慧贤建议，父母要成为孩子的朋友、伙伴，构建一种平等的合作关系，允许孩子发出不同声音，允许甚至协助孩子探索社会角色的权利、义务和规范，如生涯规划中的职业初体验，参与社会公益服务等。

　　返校过渡期衔接▶▶调整心态，制订学习计划做好查漏补缺

　　距离大部分中小学生返校还有约两周左右时间，如何做好返校过渡期线上线下学习衔接？

　　东莞中学专职心理教师、学科带头人杨柳建议，家长可以诚恳地跟孩子开一个家庭会议，一起讨论返校后可能会遇到什么问题，逐个商量应对的策略、共同努力的行动方案。

　　东莞市名班主任工作室主持人、东莞可园中学老师安子明建议家长可以主动与学校保持沟通与合作，调整学生生物钟并加强运动，循序渐进调整心理，同时制订切实可行的学习计划，积极配合老师帮助学生查漏补缺。

　　返校家校配合▶▶家长以身作则参与疫情防控坚持“报”和“备”

　　孩子返校，对于家长来说，并不意味着完全松懈，家长如何做好学校配合？

　　东莞市名校长工作室主持人、石碣实验小学校长朱志权用“报”和“备”两个关键词提醒家长，孩子返校后要及时和学校班主任沟通，只有整个社会处于一个健康的生活体系中，孩子们才能复学安全。

　　他指出，家庭成员中如有新冠肺炎的确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者的情况，必须及时向学校报告，如实填写相关健康信息；返校前家长先检查孩子的健康状况（每天返校前测量体温），如发现异常情况应及时带孩子到医院诊治，并如实向学校报备，不带病上学，千万不能隐瞒和谎报病情，“家长还可以主动了解新冠肺炎疫情防控知识，向孩子普及防控技能，以身作则，用实际行动支持新冠肺炎疫情防控。”

　　撰文：黄婷 毛敏 林群贤 统筹：王慧

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第7期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235