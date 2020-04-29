家校联手为返校过渡支招

家长会引发了家长教师积极反响，也成为东莞打好疫情期间“家校合育”牌的又一次生动实践。有家长在观看完直播后表示，“云”家长会让自己更有信心，专家的实用建议给出了清晰指引，“接下来将积极帮助孩子调整好作息，平稳顺利过渡到学校学习生活。”

4月25日，一堂专属东莞家长的“云”家长会上线，吸引百万人次围观。家长会针对返校复学关键时期家长困惑，邀请家长代表、家庭教育专家、心理老师、校长和班主任老师共聚一堂，通过直播方式为全市家长传经送宝。

家长会引发了家长教师积极反响，也成为东莞打好疫情期间“家校合育”牌的又一次生动实践。有家长在观看完直播后表示，“云”家长会让自己更有信心，专家的实用建议给出了清晰指引，“接下来将积极帮助孩子调整好作息，平稳顺利过渡到学校学习生活。”

聚焦家庭教育热点痛点

线上教育考验学生也考验家长，由不适应带来的焦虑感比较普遍。这种焦虑感可能导致亲子关系出现一些问题，让部分家长苦恼。

继初三高三学生率先返校后，5月11日小学五六年级、初一初二、高一高二学生也将返回校园。如何实现返校过渡？东莞市教育局联合南方日报东莞新闻部推出了“全市中小学同开一场家长会”，这也是继“全市中小学生同上一节主题班会”之后，推出的首次家长线上课堂。

为进一步了解家长和学生疫情期间的心理状态、面临问题，“云”家长会在开播前特别通过“东莞慧教育”及南方+推出疫情期间亲子关系小调查，15084名家长和12176名学生参与线上问卷。

数据显示，有17.66%的家长在疫情期间经常性产生负面情绪，44.15%的家长表示偶尔产生。在引起负面情绪的原因中，“孩子学习状态不好”“玩的时间多于学习时间”“缺乏自制力”等成为了主要的诱因。此时，接近半数的家长会对孩子“忍不住多说几句”，超过三成的家长坦言如果孩子顶嘴会更生气。调查中，家长还表现出对返校复学准备不充分的担忧。

这些问题，也成为线上家长会关注的重点。现场家长代表，教育专家、心理教师、校长及班主任老师面对面，从家长负面情绪纾解、亲子关系调适、线上教育参与、返校过渡期家长如何做等问题出发，抓住家庭教育痛点难点，逐一击破，全程多维度、多视角厘清家庭教育问题的由来和解决方法。

而把家长会搬到线上的创新举动，在吸引广大家长围观的同时，也给东莞教育界带来触动，有业内人士对家长会给出了“及时”“创新”“凝聚”的关键词评价。

在松山湖实验中学副校长潘艳荔看来，此次活动也是一次教育创意举措，从覆盖人群数量、传播速度、影响力等方面都令人眼前一亮。“亲子关系、返校衔接都是当前教育热点痛点话题，精准聚焦当前家校现状，非常具有实际参考意义。”

线上线下互动形成家校教育合力

孩子的健康成长，离不开学校教育，更离不开家长的参与。东莞首场线上家长会的推出得到了学校和家长的积极响应。开播前两小时，直播预约量已超过35万人次，截至发稿，吸引了超过160万人次观看。

有学校第一时间组织家长观看，也有学校在家长会直播之后继续分享总结，“线上+线下”的互动，形成家校共育合力，进一步落实返校复课准备。

4月25日当天，麻涌镇古梅第一小学组织了家长线上观看了“云”家长会。会后，三年级学生皓轩的父亲感触良多，他直言宅家学习期间往往着眼于孩子学习情况生活习惯，却缺乏关注孩子的内心。“这次家长会让家长知道，在以后的日子里不单作为孩子的父母，更要化身孩子的玩伴和知心朋友，倾听孩子的心声，不要过度关注孩子的缺点，更应该发现孩子的优点，引导孩子成长。”

“专家给的建议很好，我准备和孩子一起动手制定一个学习生活计划表。”东莞中学初中部学生家长冷碧莲女士表示，距离学生开学已经不到两个星期，接下来将帮助孩子调整好规律作息，以便平稳顺利过渡到学校的学习生活中。

东莞中学初中部家长袁桂彩女士说，此次“云”家长会让自己对复课更有信心，“我们愿意积极配合学校、政府部门一起做好充分的返学过渡准备，健康、安全、顺利返校复课。”

“‘云’家长会以线上沙龙的形式与广大家长面对面，活动及时呼应广大家长诉求，谈话内容切中要点聊到心里。”对于家长会得到家长学校广泛好评，南城阳光第二小学校长罗慧玲直言，由家长自己发声表达意见，更容易引起共鸣，形成家校的良好互动。

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如何帮助孩子做好返校过渡？

亲子关系调适▶▶重视尊重与平等分年龄段构建亲子关系

“有时觉得孩子不够勤奋，他却觉得自己已经很努力。”活动现场，家长张莉缘女士分享了自己的困惑。也有家长表示，纠正孩子的不良习惯，往往变成家长的“啰嗦”。

寮步成人文化技术学校家教专干、家庭教育名师培养对象黄慧贤对此指出，面对不同年龄段的孩子，要维系良好的亲子关系，家庭教育应各有侧重点。

她表示，对于6至12岁的学龄儿童，父母要做孩子的引导者。小学生的自控能力不强，家长要做到总体监控，具体事情上要尊重孩子的决定。“父母在引导过程中可以扬长避短，又让孩子体验到了成功，这时候就有效地化解了矛盾。”

12至18岁年龄段的孩子处在形成稳定自我感的关键时期。“他们身心发生改变，有自主性，会去考虑自己的价值。”黄慧贤建议，父母要成为孩子的朋友、伙伴，构建一种平等的合作关系，允许孩子发出不同声音，允许甚至协助孩子探索社会角色的权利、义务和规范，如生涯规划中的职业初体验，参与社会公益服务等。

返校过渡期衔接▶▶调整心态，制订学习计划做好查漏补缺

距离大部分中小学生返校还有约两周左右时间，如何做好返校过渡期线上线下学习衔接？

东莞中学专职心理教师、学科带头人杨柳建议，家长可以诚恳地跟孩子开一个家庭会议，一起讨论返校后可能会遇到什么问题，逐个商量应对的策略、共同努力的行动方案。

东莞市名班主任工作室主持人、东莞可园中学老师安子明建议家长可以主动与学校保持沟通与合作，调整学生生物钟并加强运动，循序渐进调整心理，同时制订切实可行的学习计划，积极配合老师帮助学生查漏补缺。

返校家校配合▶▶家长以身作则参与疫情防控坚持“报”和“备”

孩子返校，对于家长来说，并不意味着完全松懈，家长如何做好学校配合？

东莞市名校长工作室主持人、石碣实验小学校长朱志权用“报”和“备”两个关键词提醒家长，孩子返校后要及时和学校班主任沟通，只有整个社会处于一个健康的生活体系中，孩子们才能复学安全。

他指出，家庭成员中如有新冠肺炎的确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者的情况，必须及时向学校报告，如实填写相关健康信息；返校前家长先检查孩子的健康状况（每天返校前测量体温），如发现异常情况应及时带孩子到医院诊治，并如实向学校报备，不带病上学，千万不能隐瞒和谎报病情，“家长还可以主动了解新冠肺炎疫情防控知识，向孩子普及防控技能，以身作则，用实际行动支持新冠肺炎疫情防控。”

撰文：黄婷 毛敏 林群贤 统筹：王慧