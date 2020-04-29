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琅琅书声又在校园响起

2020-04-29 08:36 来源：南方日报 吴少敏 马立敏 钟哲 蔡沚彦 雷贤辉
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　　南方日报讯 （记者/吴少敏 马立敏 钟哲 蔡沚彦 雷贤辉）“上学咯！”4月27日8时许，阳光格外明媚。广州培英中学高三（2）班的伍颖薇到达学校门口，和家长道声“再见”，雀跃着跑向学校。

　　伍颖薇是首批返校的学生。在老师的引导下，她与前后的同学保持1米距离，先通过红外线自动测温通道，再出示绿色穗康码和核酸检测阴性证明，进入久违的校园。木棉花开，树木蓊郁，熟悉的味道迎面扑来，她与同学们保持一定的间隔距离，但一聊起网课、备战高考，心和心贴得更近了。

　　全省首批187万名高三初三学生安全有序返校复课，重启校园生活，冲刺高考中考。为了这一刻，广东严而又严、滴水不漏做好防控工作，筑牢校园安全防线，做到防疫复学两不误。广州、深圳、佛山、珠海等地对首批返校学生和教职员工进行全面的核酸检测，排查风险；汕头、茂名优先保障口罩、测温设备、消杀用品等重点防疫物资；江门启动首批56条定制公交助学专线，让学生“从家门到校门”。

　　到了返校时刻，学生们惊喜地发现，第一天的校园生活有了更多的“新鲜感”。清远一中在复课后每天早中晚3次对学生进行体温检测；韶关龙归中学把8个班分成16个小班，降低人员密度；广东实验中学提前对食堂进行深度消杀，每张餐桌只能坐一个人。

　　“学校认真研读、逐条对照省委、省政府以及省教育厅的要求指引，储备充足防疫物资，开展疫情防控演练，织密织牢安全防护网，为师生营造安全有序的学习环境。”广东实验中学校长全汉炎说。

　　热闹的校园里，久违的上课铃又响起了。

　　“我驰援湖北的特别经历，就像冬日里的一杯暖茶。”云浮中学高中部的复学第一课上，云城区人民医院护士郭志锋动情地分享了驰援湖北、第一次穿着防护服进入病区工作2小时后缺氧却不畏惧、不退缩、不怕苦的经历。

　　汕头聿怀中学校长邱文荣鼓励学生，越是危难时刻，越能淬炼人的坚强意志。大家不能因为疫情扰乱了求知心，只要承受得住考验，定能取得不凡的成绩。

　　“己亥末，庚子春，荆楚大疫……医无私，警无畏，能者竭力……”广州培英中学高三（2）班的复学第一课上，班主任陈爱先领着学生朗诵了一段抗疫词赋。“千千万万的战疫英雄，是青年学生学习的榜样。”伍颖薇说。

　　明媚的阳光里，久违的琅琅书声又响起了。

编辑： 罗予岐

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