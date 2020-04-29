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返校复学后，要不要给学生假期补课？

2020-04-29 08:36 来源：南方网 丁建庭
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　　五一临近，有没有必要利用假期补一补疫情期间耽误的课？

　　教育部相关负责人日前表示，开学后，鼓励各地充分利用周一到周五的有效教学时间补课，如果本学期任务确实有很多没完成，也可以调整到秋季，甚至下一个学年，总的指导思想是“来日方长”，要尽可能减少占用孩子们休息的时间学习。

　　莫以疫情之名“增负”

　　舒圣祥

　　随着各地学校纷纷开学，补课似乎成了主旋律。合肥等地教育部门已经发布五一不放假的通知，还有的地方周末改成了放假一天，暑假延迟更是预料之中。疫情尚未结束，学生们的学习压力却陡增。过去都是各种喊着要“减负”，一时之间却变成了必须“增负”。

　　在增加每日课时的基础上，还额外占用假期和周末补课，难免会给学生一种“被惩罚的感觉”，似乎好像疫情延误课程，都是他们的错，必须接受“惩罚”。这显然是不对的。《国务院办公厅关于严格执行国家法定节假日有关规定的通知》强调，“各地要认真执行，不得擅自调休、自行安排”。如果教育部门基于补充课时的需求可以自行安排，是不是其他部门基于复工复产的需求也可以自行安排？国家的节假日安排，会否沦为一纸空文？

　　恢复正常生活秩序，正常的假期和周末也是“正常生活秩序”的重要部分。教育需要尊重教育规律，不是集中时间一顿猛灌，就能达到很好的教学效果。教育部不建议占用假期补课是必要的纠偏。学校可以适度调整周一到周五学习的时间，如每天增加一小时，足以补回很多内容，而不是用假期来盲目“增负”。

　　不补课要有“硬核措施”

　　李红军

　　应该说，“不建议补课”彰显了教育部门对学生身心健康的关注，但是能否做到，恐怕事情并没有那么简单。

　　从“社会需求”上考量，受疫情影响，虽然一些地方开设了“云课堂”，但是客观地说这种“云学习”效果并不理想。暑假放假后，学生和家长都有一种补课的“刚性需求”，家长不愿意让孩子输在同一起跑线上，假期不补课恐怕难以成行。从“社会惯性”上考量，传统语境下学生们的暑假也好，寒假也罢，常常被坊间形容为“第三学期”，正常年份都是“学习满满”，假期不补课恐怕也是教育部门的一厢情愿。

　　要做到“来日方长”，一方面，教育部门要有相应的举措，不能只是号召；另一方面，学校要“守土有责”，把控好补课这个关口，自己首先不要进行补课，同时也不给社会机构补课提供场地和资源，防止和避免利用学校资源进行假期补课。还要看到，在疫情还没有完全消除的情况下，假期补课应当慎之又慎，一旦发生新冠肺炎感染，这个社会责任谁都承担不起。

　　补不补可因校制宜

　　张立美

　　在疫情期间，各地中小学本着“停课不停学”“停课不停教”原则，纷纷推出网课，老师们变身“主播”，在线授课，中小学生在疫情期间的学业负担一点也不轻松。开学复课之后，如果中小学直接占用周末、假期时间进行补课，无形之中确实增加了孩子们的负担，剥夺了他们的假期，会引起很多中小学生的不满。

　　更要看到，由于各个地区、各个学校开展上网课情况差异非常大，有的中小学很早就开始上网课，且上的是新课，并强制学生打卡上网课；有的中小学上网课并没有上新课，也不强制学生打卡上网课；还有少数中小学压根就没有开展上网课，中小学生确实继续过着放假生活。像笔者所在小学正式上网课不过一个星期时间，每天上网课时间还比较短，且不强制要求学生打卡上课，完全尊重学生自愿，上网课效果实在不敢恭维。

　　满打满算，本学期在校时间也只剩下不到2个月时间。如果按照正常教学节奏，不占用周末或暑假时间进行补课，只是每天增加半个小时到一个小时教学，上课时间仍然远远不够，将严重影响正常教学进度。在这种情况下，开学复课后不考虑中小学具体情况，“一刀切”不占用周末、假期时间补课，未必是一种科学、合理选择。有鉴于此，应因校制宜，交由各个学校根据自身实际情况进行科学、合理安排。

　　来源：“叮咚快评”南方号

编辑： 罗予岐

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