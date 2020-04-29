东莞全面实现民办学校派位招生

今年，东莞义务教育阶段学校招生继续创新，公、民办学校实行同步招生，采用网上报名、网上录取进行。其中，民办学校招生纳入属地统一管理，全面实现派位招生，学生可填报不超过5个志愿，派位初定7月11日进行。

继去年民办学校试点电脑派位招生后，今年东莞义务教育阶段民办学校将实现全面派位招生。近日，东莞市发布《关于做好东莞市2020年义务教育阶段学校招生工作的通知》（下称《通知》）和《东莞市2020年义务教育阶段学校招生入学实施方案》（下称《方案》）。

今年，东莞义务教育阶段学校招生继续创新，公、民办学校实行同步招生，采用网上报名、网上录取进行。其中，民办学校招生纳入属地统一管理，全面实现派位招生，学生可填报不超过5个志愿，派位初定7月11日进行。

民校招生纳入属地管理与公校同步进行

根据《通知》，从2020年起东莞市义务教育阶段公民办学校实行同步招生。

一方面，各园区、镇（街道）教育部门要按照“免试就近入学”的目标要求，为每所义务教育阶段公办学校划定服务片区范围，统筹安排适龄儿童、少年入学；另一方面，要结合各学校的办学规模、办学条件、班额标准以及目前在校生人数等，核定辖区内每所公办民办学校的招生计划，严禁超计划招生。

去年6月，东莞东华初级中学、光明中学、北师大翰林实验学校、塘厦水霖学校等几所民办学校作为试点学校，首次实行电脑派位招生，引发东莞家长关注。今年，这一范围扩大至全市民办学校。

根据要求，今年民校招生纳入属地统一管理，严禁学校通过举办相关培训班或与社会机构合作提前选拔和特殊培养学生，严禁以各类考试、竞赛、夏（冬）令营、研学活动、培训成绩或证书证明等作为招生依据或参考，不得以面试、面谈、测评、人机对话、简历材料等方式为依据“掐尖”招生、提前招生。

公、民办学校同步招生之后，为了便于学生及家长报名，东莞将建设统一招生平台，全市义务教育阶段学校实行网上报名和网上录取，实现入学报名信息和学生学籍信息有效对接。

“开学后，招生平台录取数据与国家中小学学籍平台数据对接，为新生建立学籍信息，凡未在招生平台报名并被录取的学生无法建立学籍。”东莞市教育局相关负责人介绍，使用统一招生平台招录，私下招生、超计划招生、违规招生等都无法正常办理学籍，此举进一步保障学生入学公平。

户籍生、非户籍生分别给出报名指引

东莞是外来人口大市，辖区内民办学校占比约占七成，针对公、民办不同性质学校，《方案》为不同户籍学生给出了不同的报名指引。所有本市户籍和非本市户籍适龄儿童申请小学一年级或初中一年级学位，非户籍适龄儿童少年申请积分制入学学位，均须在规定时间内通过官方网站、APP或微信公众号登录“东莞市义务教育阶段统一招生平台”进行入学报名。

户籍学生的报名时间为2020年5月23日9：00—6月5日17：00；非户籍学生（含积分入学申请）报名时间为2020年5月18日9：00—6月5日17：00。

户籍学生可自选填报“户籍地公办学校学位”“优待政策学位”“东莞外国语学校”或“民办学校学位”等志愿类别中一项或多项的志愿类别学位；非户籍学生可自选填报“积分制入学位”“优待政策学位”或“民办学校学位”等志愿类别中一项或多项的志愿类别学位。

其中，九年一贯制、十二年一贯制、多层次民办学校及有关民办教育集团学校，在面向社会公开派位招生前，须先对符合直升条件并自愿直升的适龄儿童少年进行意愿收集和统计，录取后剩余学位面向社会公开报名招生。

参与民办学校电脑派位，每位申请人可以选报不超过5所民办学校，报名人数少于或等于招生计划数的民办学校，全部予以录取；报名人数大于招生计划数的民办学校，由属地教育部门在2020年7月11日统一组织电脑派位。

由于5个志愿为平行志愿，录取结果可能出现多个，也可能未被一所录取，因此民办学校招生提供两次补录机会。